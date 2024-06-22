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Зливи, град та шквали — в яких областях за прогнозом синоптиків лютуватиме гроза

22 червня 2024 04:29
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у суботу, 22 червня — в яких областях лютуватиме гроза
Люди йдуть під сильною зливою. Фото: REUTERS
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в суботу, 22 червня, обіцяє грозові дощі та спеку. Так, синоптики попереджають про грозу з градом та сильним вітром, що загрожує Львівській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та іншим областям. Максимальна температура повітря становитиме +34 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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"Мінлива хмарність. Без опадів, лише в західних областях у другу половину дня короткочасні дощі, грози, подекуди значні дощі, град та шквали 17-22 м/с", — прогнозують синоптики.

Фахівці попереджають про значні дощі у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Гроза в суботу 22 червня
Попередження про грозу з градом та шквалами в Україні в суботу, 22 червня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно південного напрямку, на сході, північному сході та в Приазов'ї північно-західного, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +13...+18 °C;
  • вдень +25...+30 °C, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди +32...+34 °C;
  • у Києві вночі +15...+17 °C, вдень +27...+29 °C.
Прогноз погоди на сьогодні, 22 червня
Прогноз погоди в Україні в суботу, 22 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 22 червня

"22-23 червня в Україні безальтернативно сухою буде погода у південній частині України. У суботу дощі та грози — на заході плюс Вінниччина та Житомирщина. У Карпатах можливі сильні зливи", — попереджає народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, вдень повітря прогріється до +25...+30 °C, на півдні та південному заході стовпчики термометрів покажуть +29...+33 °C.

У Києві Діденко прогнозує суху погоду із температурою повітря до +28 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на сьогодні, 22 червня
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що мешканців Одеської області попереджали про чергову хвилю пилу з Сахари, що утворилася внаслідок сильних вітрів. Для регіону такі явища не є рідкістю.

Також ми писали, що нещодавно жителям Запоріжжя пощастило спостерігати рідкісне та надзвичайне метеорологічне явище — купчасто-дощову хмару з ковадлом

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Укргідрометцентр
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