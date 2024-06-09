Прогноз погоды на 10 июня от Наталки Диденко.

Люди переходят дорогу и прячутся от дождя под зонтиками. Фото иллюстративное: УНИАН

В понедельник, 10 июня, в Украине пройдут грозы, в некоторых регионах с градом и порывистым ветром. Но на улице будет жарко — местами до +34 °C.

Об этом в воскресенье, 9 июня, рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Народный синоптик предупреждает о сильных ливнях, с градом и шквалами в западных регионах Украины. В северных областях, а также в Винницкой, Черкасской, Одесской областях, ожидаются кратковременные дожди. Если будет гроза — возможен град и усиление ветра.

На востоке Украины, в Днепре, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму — без существенных осадков.

"Жара — на юге, ожидается завтра +30...+34 °C. На западе только +22...+26 °C, разве что в Черновицкой области до +30 °C. На остальной территории Украины +25... +29 °C", — сообщила народный синоптик в Facebook.

Скриншот Facebook/Наталка Диденко

Погода в Киеве 10 июня

В Киеве в понедельник, 10 июня, ожидаются кратковременные дожди. И опять же, вероятны грозы с градом. Воздух прогреется до +26 °C.

"Погода будет неустойчивая, прыгающая, яркая — возьмите зонты, "корвалолы", от грозы спрячьтесь, сильный ливень может забить стоки, и улица "поплывет", ставьте авто где-то на возвышенности, словом, лето как лето. Это еще смерчей не видно было", — предупреждает Наталка Диденко.

Напомним, 8 июня в Киевской области зафиксировали смерч, а в Тернополе молния попала в жилой дом. В результате этих природных катаклизмов никто не пострадал.

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