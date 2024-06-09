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Зливи можуть підтопити вулиці — синоптик Наталка Діденко застерегла українців

9 червня 2024 20:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 10 червня від Наталки Діденко
Люди переходять дорогу і ховаються від дощу під парасолями. Фото ілюстративне: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 10 червня, в Україні пройдуть грози, у деяких регіонах — з градом та рвучким вітром. Але на вулиці буде дуже спекотно — подекуди до +34 °C. 

Про це у неділю, 9 червня, розповіла народний синоптик Наталка Діденко

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Прогноз погоди від Наталки Діденко на 10 червня 

Народний синоптик попереджає про сильні зливи, з градом та шквалими у західних регіонах України. У північних областях, а також на Вінниччині, Черкащини, Одещині очікуються короткочасні дощі. Якщо насуне гроза — можливий град та посилення вітру. 

На сході України, у Дніпрі, Миколаївській, Запорізькій областях та в Криму — без істотних опадів.

"Спека — на півдні, очікується завтра +30...+34 °C. На заході лише +22...+26 °C, хіба в Чернівецькій області до +30 °C. На решті території України +25...+29 °C", — повідомила народний синоптик у Facebook. 

Прогноз погоди від Наталки Діденко 10 червня
Скриншот Facebook/Наталка Діденко

Погода у Києві 10 червня 

У Києві в понеділок, 10 червня, передбачаються короткочасні дощі. І знову ж таки, ймовірні грози з градом. Повітря прогріється до +26 °C.

"Погода буде нестійка, стрибуча, яскрава — візьміть парасолі, "корвалоли", від грози заховайтеся, сильна злива може забити стоки, і вулиця "попливе", ставте авто десь на узвишші, словом, літо, як літо)) Це ще смерчів не видно було", — попереджає Наталка Діденко.

Нагадаємо, 8 червня у Київській області зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок цих природних катаклізмів ніхто не постраждав. 

Також ми писали, що травень-2024 побив 100-літний рекорд у столиці України, він став самим сухим місяцем за минуле століття. 

град
червень
дощ
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Наталка Діденко
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