Прогноз погоди на 10 червня від Наталки Діденко

Люди переходять дорогу і ховаються від дощу під парасолями. Фото ілюстративне: УНІАН

У понеділок, 10 червня, в Україні пройдуть грози, у деяких регіонах — з градом та рвучким вітром. Але на вулиці буде дуже спекотно — подекуди до +34 °C.

Про це у неділю, 9 червня, розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Народний синоптик попереджає про сильні зливи, з градом та шквалими у західних регіонах України. У північних областях, а також на Вінниччині, Черкащини, Одещині очікуються короткочасні дощі. Якщо насуне гроза — можливий град та посилення вітру.

На сході України, у Дніпрі, Миколаївській, Запорізькій областях та в Криму — без істотних опадів.

"Спека — на півдні, очікується завтра +30...+34 °C. На заході лише +22...+26 °C, хіба в Чернівецькій області до +30 °C. На решті території України +25...+29 °C", — повідомила народний синоптик у Facebook.

Скриншот Facebook/Наталка Діденко

Погода у Києві 10 червня

У Києві в понеділок, 10 червня, передбачаються короткочасні дощі. І знову ж таки, ймовірні грози з градом. Повітря прогріється до +26 °C.

"Погода буде нестійка, стрибуча, яскрава — візьміть парасолі, "корвалоли", від грози заховайтеся, сильна злива може забити стоки, і вулиця "попливе", ставте авто десь на узвишші, словом, літо, як літо)) Це ще смерчів не видно було", — попереджає Наталка Діденко.

Нагадаємо, 8 червня у Київській області зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок цих природних катаклізмів ніхто не постраждав.

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