Погода в Украине в четверг, 21 марта — какие области зальют дожди

Мужчина идет по улице под дождем. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Погода в Украине в четверг, 21 марта, будет дождливой. Синоптики прогнозируют осадки, а местами со снегом, в Николаевской, Кировоградской, Киевской, Черновицкой и других областях. Температура воздуха днем может прогреться до +12 °C, однако ночью будет еще мороз, прогнозируют как минимум -2 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 21 марта

"В южных, центральных, Черновицкой, ночью и в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях небольшой дождь (ночью местами с мокрым снегом), на остальной территории без осадков", — прогнозируют синоптики.

Также они обещают туман утром и ночью на западе и юге. Ветер будет преимущественно северо-восточного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -2...+3 °C, днем +7...+12 °C;

на высокогорье Карпат ночью -2...-7 °C, днем +1...+6 °C;

в Киеве ночью +1...+3 °C, днем +9...+11 °C.

Прогноз погоды в Украине на сегодня, 21 марта. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, Укргидрометцентр сообщает о значительной снеголавинной опасности ІІІ уровня на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Также предупреждают об умеренной угрозе ІІ уровня на высокогорье западной и центральной части Закарпатской и высокогорье Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — отмечают синоптики.

Прогноз снеголавинной опасности в Украине на сегодня, 21 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 21 марта

"В четверг осадки еще останутся в центральной части Украины и на юге, на остальной территории будет преобладать сухая погода", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха в течение дня составит +8...+12 °C, в Киеве ожидается +8...+10 °C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что Диденко дала прогноз погоды в Украине на выходные 23-24 марта. По ее словам, будет прохладно.

Также мы писали, что отопительный сезон в стране может закончиться раньше, чем планировалось. Это связано с длительным потеплением.