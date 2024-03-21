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Зливи охоплять Україну — які області синоптики попередили про негоду (відео)

21 березня 2024 05:04
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в четвер, 21 березня — які області заллють дощі
Чоловік йде вулицею під дощем. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в четвер, 21 березня, буде дощовою. Синоптики прогнозують опади, а подекуди зі снігом, в Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Чернівецькій та інших областях. Температура повітря вдень може прогрітися до +12 °C, однак вночі ще пануватиме мороз, адже буде як мінімум -2 °C. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 21 березня

"У південних, центральних, Чернівецькій, вночі і у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях невеликий дощ (вночі подекуди з мокрим снігом), на решті території без опадів", — прогнозують синоптики.

Також вони обіцяють туман вранці та вночі на заході та півдні. Вітер буде переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -2...+3 °C, вдень +7...+12 °C;
  • на високогір'ї Карпат вночі -2...-7 °C, вдень +1...+6 °C;
  • у Києві вночі +1...+3 °C, вдень +9...+11 °C.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 21 березня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 21 березня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, Укргідрометцентр повідомляє про значну сніголавинну небезпеку ІІІ рівня на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Також попереджають про помірну загрозу ІІ рівня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської і на високогір'ї Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — зазначають синоптики.

Мапа сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 21 березня, від Укргідрометцентру
Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні на сьогодні, 21 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 21 березня

"У четвер опади ще залишаться у центральній частині України та на півдні, на решті території переважатиме суха погода", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко

За її словами, температура повітря упродовж дня становитиме до +8...+12 °C, у Києві очікується +8...+10 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що Діденко дала прогноз погоди в Україні на вихідні 23-24 березня. За її словами, буде прохолодно.

Також ми писали, що опалювальний сезон у країні може закінчитися раніше, ніж планувалося. Це пов'язано з тривалим потеплінням.

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Укргідрометцентр
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