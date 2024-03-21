Погода в Україні в четвер, 21 березня — які області заллють дощі

Зливи охоплять Україну — які області синоптики попередили про негоду (відео)
Погода в Україні в четвер, 21 березня, буде дощовою. Синоптики прогнозують опади, а подекуди зі снігом, в Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Чернівецькій та інших областях. Температура повітря вдень може прогрітися до +12 °C, однак вночі ще пануватиме мороз, адже буде як мінімум -2 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 21 березня
"У південних, центральних, Чернівецькій, вночі і у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях невеликий дощ (вночі подекуди з мокрим снігом), на решті території без опадів", — прогнозують синоптики.
Також вони обіцяють туман вранці та вночі на заході та півдні. Вітер буде переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі -2...+3 °C, вдень +7...+12 °C;
- на високогір'ї Карпат вночі -2...-7 °C, вдень +1...+6 °C;
- у Києві вночі +1...+3 °C, вдень +9...+11 °C.
Крім того, Укргідрометцентр повідомляє про значну сніголавинну небезпеку ІІІ рівня на високогір'ї східної частини Закарпатської області.
Також попереджають про помірну загрозу ІІ рівня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської і на високогір'ї Івано-Франківської областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — зазначають синоптики.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 21 березня
"У четвер опади ще залишаться у центральній частині України та на півдні, на решті території переважатиме суха погода", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, температура повітря упродовж дня становитиме до +8...+12 °C, у Києві очікується +8...+10 °C.
Нагадаємо, що Діденко дала прогноз погоди в Україні на вихідні 23-24 березня. За її словами, буде прохолодно.
Також ми писали, що опалювальний сезон у країні може закінчитися раніше, ніж планувалося. Це пов'язано з тривалим потеплінням.
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