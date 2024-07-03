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Ливни и грозы — синоптики предупреждают о погодных сюрпризах завтра

3 июля 2024 19:41
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 4 июля — в каких регионах будет бурлить непогода
Мужчина идет под дождем. Фото: Новини.LIVE.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В четверг, 4 июня, в Украине ожидается небольшое похолодание. Только в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях местами передают о сильной жаре +35...+38 °C. Также большинство регионов завтра покроют кратковременные дожди и ливни.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 4 июля

Завтра в Украине передают переменную облачность. Также синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозах в Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и западных областях. В других регионах сухо.

Ветер будет преимущественно северо-западный, а на Левобережье юго-восточный и будет достигать скорости 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных и Житомирской областях ночью +10...+15°C, днем +19...+24°C. В Карпатах дневная температура будет колебаться в пределах +13...+18°C, а ночная +6...+11°C. На остальной территории ночью +16..+21 °C, днем +28..+33 °C.

В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях местами продолжится сильная жара +35..+38 °C.

Погода в Украине 4 июля
Прогноз погоды на 4 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 4 июля

В Киевской области ожидается облачность, но с прояснениями. Днем передают о кратковременном дожде, местами по области будет бушевать гроза.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киевской области ночью будет +16...+21 °C, днем +28...+38 °C. В Киеве ночью температура будет +19...+21°C, днем около +30°C.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях и изменении гидрологической ситуации


Из-за ожидаемых значительных осадков 3-4 июля на отдельных реках бассейна Днестра в Ивано-Франковской области прогнозируется дальнейшее повышение уровней воды на 0,3-1,0 метра от уровней по состоянию на 8 часов 3 июля, без негативных последствий. В местах интенсивных дождей возможно образование большого местного и склонового стока.

Также в течение 3-5 июля из-за прибытия паводковой волны на участке Днестра от Галича до Залещиков прогнозируется повышение уровней воды на 0,8-1,4 метра от уровней по состоянию на 8 часов 3 июля, без негативных последствий.

В результате опустошения Каховского водохранилища и возвращения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый)

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Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в июне в Греции погибли шесть туристов. Все они стали жертвами аномальной жары.

Ранее мы писали, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание.

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