Прогноз погоди в Україні на 4 липня — у яких регіонах вируватиме негода

Чоловік іде під дощем. Фото: Новини.LIVE.

У четвер, 4 червня, в Україні очікується невеличке похолодання. Лише у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями передають про сильну спека +35..+38 °C. Також більшість регіонів завтра накриють короткочасні дощі та зливи.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 4 липня

Завтра в Україні передають про мінливу хмарність. Також синоптики попереджають про короткочасні дощі та грози у Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та західних областях. В інших регіонах буде сухо.

Вітер буде переважно північно-західний, а на Лівобережжі південно-східний і досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря у західних та Житомирській областях вночі +10..+15 °C, вдень +19...+24 °C. В Карпатах денна температура буде коливатися у межах +13..+18 °C, а нічна +6...+11 °C. На решті території вночі +16..+21 °C, вдень +28..+33 °C.

У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями триватиме сильна спека +35..+38 °C.

Прогноз погоди на 4 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 4 липня

На Київщині очікується хмарність, але з проясненнями. Вдень передають про короткочасний дощ, місцями по області вируватиме гроза.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Київській області вночі становитиме +16...+21 °C, вдень +28...+38 °C. У Києві вночі температура буде +19...+21 °C, вдень близько +30 °C.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища та зміну гідрологічної ситуації



Через очікувані значні опади 3-4 липня на окремих річках басейну Дністра в Івано-Франківській області прогнозується подальше підвищення рівнів води на 0,3-1,0 метри від рівнів станом на 8 годину 3 липня, без негативних наслідків. У місцях інтенсивних дощів можливе утворення значного місцевого та схилового стоку.

Також впродовж 3-5 липня через прибуття паводкової хвилі на ділянці Дністра від Галича до Заліщиків прогнозується підвищення рівнів води на 0,8-1,4 метрів від рівнів станом на 8 годину 3 липня, без негативних наслідків.

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та повернення річки Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за позначки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий)

Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у червні в Греції загинули шестеро туристів. Всі вони стали жертвами аномальної спеки.

Раніше ми писали, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання.