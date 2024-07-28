Прогноз погоды в Украине на завтра, 29 июля

Женщина под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 29 июля, ожидается с переменной облачностью. В некоторых областях будут сильные порывы ветра, ливни и грозы. Синоптики также прогнозируют уменьшение температуры воздуха.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 29 июля от Укргидрометцентра

Дожди и грозы ожидаются днем в восточных, южных, большинстве центральных и северной части страны, а ночью в западных и северных регионах.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +14...+19 °C, на юге Украины +23 °C, в западных областях ожидается от +11...+16 °C.

Днем температура воздуха будет колебаться от +21...+26 °C, в центральных областях местами передают +28...+30 °C, в восточной и южной частях +29...+34 °C.

Прогноз погоды в Украине на 29 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 29 июля

В столичном регионе местами ожидается дождь и гроза. Ветер будет преимущественно северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в области +14...+19 °C, днем +21...+26 °C, а в столице — от +15...+17 °C, днем +23...+25 °C.

Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области 29 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко предупредила об атмосферном фронте 29 июля. В некоторых областях ожидается дождь с грозами, а также порывы ветра.

По ее словам, дожди 29 июля в Украине не будут сильными: немного подойдет на севере, северо-востоке, Винницкой, Черкасской, Полтавской.

"Днем в понедельник — ничего толкового, преимущественно сухо, разве только вечером 29 июля локальные дожди пройдут на крайнем севере Украины, на Луганщине и в Приазовье", — сообщила она.

В большинстве областей Украины в результате прохождения атмосферного фронта предполагается сильный северо-западный ветер, к штормовым порывам 15-20 м/с.

В западных областях будет +20...+25 °C, на севере, в центральных областях и Харьковщине +24...+29 °C.

В южной части и на юго-востоке Украины еще будет жара до +30...+35 °C — кроме Одесской области, там прогнозируют +28...+30 °C.

Погода в Киеве

В Киеве предполагается сильный северо-западный ветер, до штормовых порывов 15-20 м/с. Дождь с грозой вероятен ближайшей ночью и в понедельник утром, днем — без осадков.

Прогноз погоды на 29 июля от Игоря Кибальчича

Синоптик рассказал, что ночью в северных и местами центральных областях, днем на юго-востоке Украины пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. В остальных областях без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в северо-западной части страны днем порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха в северных и западных областях ночью +12…+17 °С, днем +22…+27 °С; в центральных, южных и восточных регионах ночью +18...+23 °С, днем +28...+33 °С, на юго-востоке до +35 °С.

Напомним, водителей призывают немедленно забрать три вещи из своих авто из-за аномальной температуры воздуха. Жара может создать неожиданные риски для безопасности.

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