Прогноз погоди в Україні на завтра, 29 липня

Жінка під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 29 липня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях будуть сильні пориви вітру, зливи та грози. Синоптики також прогнозують зменшення температури повітря.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погода в Україні на 29 липня від Укргідрометцентру

Дощі та грози очікуються вдень у східних, південних, більшості центральних областей та північній частині країни, а вночі у західних і північних регіонах.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у західних і північних областях пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +14...+19 °C, на півдні України +23 °C, у західних областях очікується від +11...+16 °C.

Вдень температура повітря коливатиметься від +21...+26 °C, в центральних областях подекуди передають +28...+30 °C, у східній і південній частинах +29...+34 °C.

Прогноз погода в Україні на 29 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 29 липня

У столичному регіоні місцями очікується короткочасний дощ і гроза. Вітер буде переважно північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в області +14...+19 °C, вдень +21...+26 °C, а у столиці — від +15...+17 °C, вдень +23...+25 °C.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Києві та Київській області.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщині 29 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко попередила про атмосферний фронт 29 липня. У деяких областях очікуються дощі з грозами, а також пориви вітру.

За її словами, дощі 29 липня в Україні не будуть сильними: трохи подощить на півночі, північному сході, на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині.

"Вдень у понеділок — нічого толкового, переважно сухо, хіба аж ввечері 29 липня локальні дощі пройдуть на крайній півночі України, на Луганщині та в Приазов'ї", — повідомила вона.

У більшості областей України внаслідок проходження атмосферного фронту передбачається сильний північно-західний вітер, до штормових поривів 15-20 м/с.

У західних областях буде +20...+25 °C, на півночі, у центральних областях та на Харківщині +24...+29 °C.

У південній частині та на південному сході Україні ще пануватиме спека до +30...+35 °C — окрім Одещини, там прогнозують +28...+30 °C.

Погода в Києві

У Києві передбачається сильний північно-західний вітер, до штормових поривів 15-20 м/с. Дощ з грозою ймовірний найближчої ночі та в понеділок вранці, вдень — без опадів.

Прогноз погоди на 29 липня від Ігоря Кібальчича

Синоптик розповів, що вночі у північних та місцями центральних областях, вдень на південному сході України пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. У решті областей без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у північно-західній частині країни вдень пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря у північних та західних областях вночі +12…+17 °С, вдень +22…+27 °С; у центральних, південних та східних регіонах вночі +18…+23 °С, вдень +28…+33 °С, на південному сході до +35 °С.

Нагадаємо, водіїв закликають негайно забрати три речі зі своїх авто через аномальну температуру повітря. Спека може створити несподівані ризики для безпеки.

Також ми писали, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.