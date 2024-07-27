Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 27 июля.

Изменение погоды в Одессе — синоптики предупредили, к чему стоит готовиться сегодня
Сегодня, 27 июля, Одессу снова ожидает сухая и жаркая погода — синоптики предупредили о возвращении божьей коровки в регион. Днем воздух прогреется до +31°С, а вода в Черном море составит сегодня около +26°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +18...+20°С, днем +27...+31°С.
- Температура морской воды +25...+26 °С.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +17...+22 °C, днем +27...+32 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В некоторых населенных пунктах Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Так, опасность будет сохраняться в Любашевке и Вилково.
Погода в Украине 27 июля
По данным синоптиков, 27 июля на большей части Украины будет преобладать жара. Столбики термометров будут колебаться от +29 до +31 °C, ночью температура опустится до +12…+22 °C. В западных областях прогнозируется +24...29°C, а на высокогорье Карпат ожидается +7...12°C ночью и +19...24°C днем. Осадков сегодня не будет, лишь в северной части страны днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Напомним, в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.
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