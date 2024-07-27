Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 27 июля.

Молодые люди в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 27 июля, Одессу снова ожидает сухая и жаркая погода — синоптики предупредили о возвращении божьей коровки в регион. Днем воздух прогреется до +31°С, а вода в Черном море составит сегодня около +26°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +18...+20°С, днем +27...+31°С.

Температура морской воды +25...+26 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +17...+22 °C, днем +27...+32 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В некоторых населенных пунктах Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Так, опасность будет сохраняться в Любашевке и Вилково.

Прогноз пожарной угрозы на 26 июля. Фото: скриншот

Погода в Украине 27 июля

По данным синоптиков, 27 июля на большей части Украины будет преобладать жара. Столбики термометров будут колебаться от +29 до +31 °C, ночью температура опустится до +12…+22 °C. В западных областях прогнозируется +24...29°C, а на высокогорье Карпат ожидается +7...12°C ночью и +19...24°C днем. Осадков сегодня не будет, лишь в северной части страны днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на сегодня. Фото: скриншот

Напомним, в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.