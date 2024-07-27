Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 27 липня

Молоді люди в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 липня, Одесу знову очікує суха та спекотна погода — синоптики попередили про повернення сонечка в регіон. Вдень повітря прогріється до +31°С, а вода в Чорному морі становитиме сьогодні близько +26 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +18...+20 °С, вдень +27...+31°С.

Температура морської води +25...+26 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +17...+22 °C, вдень +27...+32 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

В деяких населенних пунктах Одещини погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Так, небезпека зберігатиметься в Любашівці та у Вилковому.

Прогноз пожежної небезпеки на 26 липня. Фото: скриншот

Погода в Україні 27 липня

За даними синоптиків, 27 липня на більшій частині Україні переважатиме спека. Стовпчики термометрів коливатимуться від +29 до +31 °C, вночі температура опуститься до +12…+22 °C. У західних областях прогнозується +24... 29 °C, а на високогір'ї Карпат очікується +7... 12 °C вночі та +19... 24 °C вдень. Опадів сьогодні не буде, лише в північній частині країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні. Фото: скриншот

Нагадаємо, у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.