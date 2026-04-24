Существенных колебаний не будет: прогноз магнитных бурь на сегодня

Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: коллаж Новини.LIVE

Магнитные бури в пятницу, 24 апреля, не ожидаются на Земле. Ситуация будет относительно спокойная, без значительных возмущений. Кроме того, фиксируется слабая солнечная активность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Solarmeteo.

Прогноз магнитных бурь на 24 апреля

К-индекс прогнозируется на уровне примерно 2,7, что свидетельствует о низкой солнечной активности и спокойном геомагнитном состоянии.

Прогноз магнитных бурь. Фото: Solarmeteo

Влияние на Землю практически не ощущается. Такие условия считаются полностью безопасными для самочувствия людей, работы связи, навигационных систем и электросетей.

Солнечная активность. Фото: Solarmeteo

Влияние магнитных бурь

Периоды повышенной геомагнитной активности обычно не опасны для большинства людей, но могут влиять на самочувствие — особенно у тех, кто чувствителен к изменениям погоды, имеет мигрени, проблемы со сном или сердечно-сосудистые состояния.

Читайте также:

Чтобы легче перенести такие дни, стоит немного подкорректировать режим и нагрузки:

ложиться и вставать примерно в одно и то же время, не перегружать вечер экранами и тяжелой информацией;

в такие дни лучше не планировать слишком интенсивные физические нагрузки или многозадачную работу;

достаточное количество воды в течение дня помогает уменьшить ощущение слабости и головной боли;

меньше жирного, острого и чрезмерного кофе, если есть склонность к тревожности или сердцебиению;

полезно уменьшить количество конфликтов, перенасыщение новостями и резкими эмоциональными раздражителями;

легкая активность на улице часто улучшает самочувствие.

Как писали Новини.LIVE, 24 апреля Украину накрыла волна аномального холода. Некоторые регионы засыпало снегом. В соцсетях показали фото.

А погода в Украине на выходных, 25-26 апреля, ожидается с заморозками и осадками в нескольких областях. Кроме того, местами возможен туман.