Существенных колебаний не будет: прогноз магнитных бурь на сегодня

Существенных колебаний не будет: прогноз магнитных бурь на сегодня

Дата публикации 24 апреля 2026 11:19
Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: коллаж Новини.LIVE

Магнитные бури в пятницу, 24 апреля, не ожидаются на Земле. Ситуация будет относительно спокойная, без значительных возмущений. Кроме того, фиксируется слабая солнечная активность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Solarmeteo.

Прогноз магнитных бурь на 24 апреля

К-индекс прогнозируется на уровне примерно 2,7, что свидетельствует о низкой солнечной активности и спокойном геомагнитном состоянии.

null
Прогноз магнитных бурь. Фото: Solarmeteo

Влияние на Землю практически не ощущается. Такие условия считаются полностью безопасными для самочувствия людей, работы связи, навигационных систем и электросетей.

null
Солнечная активность. Фото: Solarmeteo

Влияние магнитных бурь

Периоды повышенной геомагнитной активности обычно не опасны для большинства людей, но могут влиять на самочувствие — особенно у тех, кто чувствителен к изменениям погоды, имеет мигрени, проблемы со сном или сердечно-сосудистые состояния.

Читайте также:

Чтобы легче перенести такие дни, стоит немного подкорректировать режим и нагрузки:

  • ложиться и вставать примерно в одно и то же время, не перегружать вечер экранами и тяжелой информацией;
  • в такие дни лучше не планировать слишком интенсивные физические нагрузки или многозадачную работу;
  • достаточное количество воды в течение дня помогает уменьшить ощущение слабости и головной боли;
  • меньше жирного, острого и чрезмерного кофе, если есть склонность к тревожности или сердцебиению;
  • полезно уменьшить количество конфликтов, перенасыщение новостями и резкими эмоциональными раздражителями;
  • легкая активность на улице часто улучшает самочувствие.

Как писали Новини.LIVE, 24 апреля Украину накрыла волна аномального холода. Некоторые регионы засыпало снегом. В соцсетях показали фото.

А погода в Украине на выходных, 25-26 апреля, ожидается с заморозками и осадками в нескольких областях. Кроме того, местами возможен туман.

космос магнитные бури плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Реклама

