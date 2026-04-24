Головна Погода Значних збурень не очікується: прогноз магнітних бур на сьогодні

Значних збурень не очікується: прогноз магнітних бур на сьогодні

Дата публікації: 24 квітня 2026 11:19
Значних збурень не очікується: прогноз магнітних бур на сьогодні
Вплив магнітних бур на здоровʼя. Фото: колаж Новини.LIVE

Магнітні бурі у пʼятницю, 24 квітня, не очікуються на Землі. Ситуація буде відносно спокійна, без значних збурень. Крім того, фіксується слабка сонячна активність.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Solarmeteo.

Прогноз магнітних бур на 24 квітня

К-індекс прогнозується на рівні приблизно 2,7, що свідчить про низьку сонячну активність і спокійний геомагнітний стан.

Прогноз магнітних бур. Фото: Solarmeteo

Вплив на Землю практично не відчувається. Такі умови вважаються повністю безпечними для самопочуття людей, роботи звʼязку, навігаційних систем та електромереж.

Сонячна активність. Фото: Solarmeteo

Вплив магнітних бур

Періоди підвищеної геомагнітної активності зазвичай не є небезпечними для більшості людей, але можуть впливати на самопочуття — особливо у тих, хто чутливий до змін погоди, має мігрені, проблеми зі сном або серцево-судинні стани.

Щоб легше перенести такі дні, варто трохи підкоригувати режим і навантаження:

  • лягати й вставати приблизно в один і той самий час, не перевантажувати вечір екранами та важкою інформацією;
  • у такі дні краще не планувати надто інтенсивні фізичні навантаження або багатозадачну роботу; 
  • достатня кількість води протягом дня допомагає зменшити відчуття слабкості й головного болю;
  • менше жирного, гострого та надмірної кави, якщо є схильність до тривожності або серцебиття;
  • корисно зменшити кількість конфліктів, перенасичення новинами та різкими емоційними подразниками;
  • легка активність на вулиці часто покращує самопочуття.

Як писали Новини.LIVE, 24 квітня Україну накрила хвиля аномального холоду. Деякі регіони засипало снігом. У соцмережах показали фото.

А погода в Україні на вихідних, 25-26 квітня, очікується з заморозками та опадами у декількох областях. Крім того, подекуди можливий туман.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
