Значних збурень не очікується: прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітні бурі у пʼятницю, 24 квітня, не очікуються на Землі. Ситуація буде відносно спокійна, без значних збурень. Крім того, фіксується слабка сонячна активність.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Solarmeteo.
Прогноз магнітних бур на 24 квітня
К-індекс прогнозується на рівні приблизно 2,7, що свідчить про низьку сонячну активність і спокійний геомагнітний стан.
Вплив на Землю практично не відчувається. Такі умови вважаються повністю безпечними для самопочуття людей, роботи звʼязку, навігаційних систем та електромереж.
Вплив магнітних бур
Періоди підвищеної геомагнітної активності зазвичай не є небезпечними для більшості людей, але можуть впливати на самопочуття — особливо у тих, хто чутливий до змін погоди, має мігрені, проблеми зі сном або серцево-судинні стани.
Щоб легше перенести такі дні, варто трохи підкоригувати режим і навантаження:
- лягати й вставати приблизно в один і той самий час, не перевантажувати вечір екранами та важкою інформацією;
- у такі дні краще не планувати надто інтенсивні фізичні навантаження або багатозадачну роботу;
- достатня кількість води протягом дня допомагає зменшити відчуття слабкості й головного болю;
- менше жирного, гострого та надмірної кави, якщо є схильність до тривожності або серцебиття;
- корисно зменшити кількість конфліктів, перенасичення новинами та різкими емоційними подразниками;
- легка активність на вулиці часто покращує самопочуття.
