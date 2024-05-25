Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Снижение температуры воздуха и дожди — Диденко предупредила об ухудшении погоды arrow

Снижение температуры воздуха и дожди — Диденко предупредила об ухудшении погоды

25 мая 2024 14:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра 26 мая
Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 26 мая, накроет некоторые области дождями. К тому же местами ожидается понижение температуры воздуха.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 26 мая

В большинстве областей будет сухо и солнечно. На юге и в Днепропетровской области ожидаются дожди, а в Крыму — ливни.

По словам Диденко, температура воздуха особо не изменится. Ожидается +23...+27 °C. Более свежий воздух ожидается в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях, а также в Приазовье и Крыму. Там местами будет +19...+22 °C.

Прогноз погоды в Киеве на 26 мая

В столице будет солнечно и без дождя. Температура воздуха повысится до +22...+25 °C.

Диденко сообщила, что на следующей неделе в Украине станет больше майских дождей и гроз.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине в субботу, 25 мая, будет сухой и теплой, только во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и других западных областях ожидаются дожди. Также синоптики предупреждают о штормовом ветре до 20 м/с на юге страны и чрезвычайном уровне пожарной опасности. Температура воздуха будет днем +22...+27 °C.

Также над Украиной в ночь на пятницу, 24 мая, невооруженным глазом можно было увидеть Луну золотой окраски. Увлекательным небесным явлением похвастались пользователи соцсетей.

погода
украинцы
Солнце
непогода
Украина
весна
Наталка Диденко
синоптик
прогноз погоды
погода в Украине
ветер
температура воздуха
жара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра