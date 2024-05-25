Прогноз погоды в Украине на завтра 26 мая

Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 26 мая, накроет некоторые области дождями. К тому же местами ожидается понижение температуры воздуха.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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В большинстве областей будет сухо и солнечно. На юге и в Днепропетровской области ожидаются дожди, а в Крыму — ливни.

По словам Диденко, температура воздуха особо не изменится. Ожидается +23...+27 °C. Более свежий воздух ожидается в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях, а также в Приазовье и Крыму. Там местами будет +19...+22 °C.

Прогноз погоды в Киеве на 26 мая

В столице будет солнечно и без дождя. Температура воздуха повысится до +22...+25 °C.

Диденко сообщила, что на следующей неделе в Украине станет больше майских дождей и гроз.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине в субботу, 25 мая, будет сухой и теплой, только во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и других западных областях ожидаются дожди. Также синоптики предупреждают о штормовом ветре до 20 м/с на юге страны и чрезвычайном уровне пожарной опасности. Температура воздуха будет днем +22...+27 °C.

Также над Украиной в ночь на пятницу, 24 мая, невооруженным глазом можно было увидеть Луну золотой окраски. Увлекательным небесным явлением похвастались пользователи соцсетей.