Прогноз погоди в Україні на завтра 26 травня

Дощ у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 26 травня, накриє деякі області дощами. До того ж місцями очікується зменшення температури повітря.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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У більшості областей буде сухо та сонячно. На півдні та в Дніпропетровській області очікуються дощі, а в Криму — зливи.

За словами Діденко, температура повітря особливо не зміниться. Очікується +23...+27 °C. Більш свіже повітря очікується в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській областях, а також в Приазов'ї та Криму. Там місцями буде +19...+22 °C.

Прогноз погоди в Києві на 26 травня

У столиці буде сонячно та без дощу. Температура повітря підвищиться до +22...+25 °C.

Діденко повідомила, що на наступному тижні в Україні побільшає травневих дощів та гроз.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні в суботу, 25 травня, буде сухою та теплою, лише у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та інших західних областях очікуються грозові дощі. Також синоптики попереджають про штормовий вітер до 20 м/с на півдні країни та надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура повітря вдень становитиме +22...+27 °C.

Також над Україною в ніч проти п'ятниці, 24 травня, неозброєним оком можна було побачити Місяць золотого забарвлення. Захопливим небесним явищем похизувалися користувачі соцмереж.