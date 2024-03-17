Прогноз погоды на 18 марта от Наталки Диденко.

Женщина идет по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украину в понедельник, 18 марта, ворвется с похолоданием. Морозы ожидаются до -2 °C. Кроме того, атмосферный фронт принесет влажную погоду в Украину. В этот день почти на всей территории государства будет дождь и снег.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 18 марта

Диденко рассказала, что в понедельник температура воздуха снизится на несколько градусов. В течение дня ожидается от +2 до +6 °C. На востоке, юге, Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине сохранится теплая погода. Там будет от +5 до +10 °C. Еще теплее будет в Донецкой, Луганской областях и Запорожье — до +12 °C.

В понедельник ожидается влажная погода, которую принесет атмосферный фронт. Жителей ожидают дожди и мокрый снег почти во всех областях, в частности на западе, севере, местами в центральной части страны.

"Киевляне! После сегодняшнего тепла завтра в столицу придет более холодная воздушная масса, температура воздуха снизится ночью до 0-2 градусов тепла, завтра днем будет +2...+4 °C", — отметила синоптик.

Диденко анонсировала значительное потепление уже со среды, 20 марта.

Скриншот сообщения Диденко

Напомним, 18 марта ударят морозы и придет настоящая зима в Украину. В этот день почти во всех областях ожидается мокрый снег. Столбики термометров достигнут деления -6 °C.

Добавим, 18 марта погода в Одессе будет переменной и облачной. После обеда город накроет обильный дождь. Температура воздуха будет +10 °С днем и +4 °С ночью.