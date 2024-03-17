Прогноз погоди на 18 березня від Наталки Діденко

Жінка йде вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україну в понеділок, 18 березня, увірветься з похолоданням. Очікуються морози до -2 °C. Крім того, атмосферний фронт принесе вологу погоду в Україну. В цей день майже на всій території держави дощитиме та сніжитиме.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 18 березня

Діденко розповіла, що в понеділок температура повітря знизиться на кілька градусів. Протягом дня очікується максимум від +2 до +6 °C. На сході, півдні, Сумщині Полтавщині та Дніпропетровщині збережеться тепла погода. Там буде від +5 до +10 °C. Ще тепліше буде на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі — до +12 °C.

В понеділок передбачається волога погода, яку принесе атмосферний фронт. На громадян очікують дощі та мокрий сніг майже у всіх областях, зокрема на заході, півночі, місцями у центральній частині країни.

"Кияни! Після сьогоднішнього тепла завтра в столицю прийде холодніша повітряна маса, температура повітря знизиться вночі до 0-2 градусів тепла, завтра вдень буде +2+4 градусів", — зауважила синоптик.

Діденко анонсувала значне потепління вже з середи, 20 березня.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, 18 березня вдарять морози та прийде справжня зима в Україну. Цього дня майже у всіх областях очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів сягнуть поділки -6 °C.

Додамо, 18 березня погода в Одесі буде мінливою та хмарною. По обіді місто накриє рясний дощ. Температура повітря становитиме +10 °С вдень і +4 °С вночі.