Погода 4 грудня — в яких регіонах буде дощ і сніг

Фото: Новини.LIVE

У четвер, 4 грудня, Україна перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташовувався на сході. Через це в небагатьох областях очікуються дощі, а в гірських районах зі снігом.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 4 грудня

Діденко розповіла, що згідно з прогностичними картами, 4 грудня основні метеорологічні події відбуватимуться над Середземномор'ям, Атлантикою та прилеглими регіонами. Тому саме там очікуються опади переважно у вигляді дощу, а в гірських районах зі снігом.

Прогностична карта погоди на 4 грудня. Фото: Наталка Діденко

За словами синоптика, завтра Україна перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташовувався на сході. Тому, в більшості наших областей істотних опадів не передбачається, хіба що осінні локальні острівці вологи будуть де-не-де.

Прогноз погоди на 4 грудня. Фото: Наталка Діденко

Температура повітря у середу не зазнає особливих змін, протягом дня в Україні передбачається +4...+8 °C, а на півдні традиційно буде дещо тепліше, +8...+12 °C.

Також переважатиме південно-східний вітер, часом з рвучкими поривами.

Карта температур в Україні 4 грудня. Фото: Метеопост

Погода у Києві 4 грудня

Діденко розповіла, що 4 грудня у Києві не очікується істотних опадів. Максимальна температура повітря становитиме +5...+7 °C.

Водночас синоптик додала, що з 5-6 грудня очікується невелике похолодання, але вже 9 грудня температура повітря знову підвищиться.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, сьогодні в Україні майже всюди очікуються дощі. Без опадів обійдеться лише в західних регіонах.

Водночас в Одесі оголосили штормове попередження. Температура повітря буде досить прохолодною.