Погода 4 грудня — в яких регіонах буде дощ і сніг

В Україні буде хмарно і з дощами — Діденко про погоду на завтра
У четвер, 4 грудня, Україна перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташовувався на сході. Через це в небагатьох областях очікуються дощі, а в гірських районах зі снігом.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 4 грудня
Діденко розповіла, що згідно з прогностичними картами, 4 грудня основні метеорологічні події відбуватимуться над Середземномор'ям, Атлантикою та прилеглими регіонами. Тому саме там очікуються опади переважно у вигляді дощу, а в гірських районах зі снігом.
За словами синоптика, завтра Україна перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташовувався на сході. Тому, в більшості наших областей істотних опадів не передбачається, хіба що осінні локальні острівці вологи будуть де-не-де.
Температура повітря у середу не зазнає особливих змін, протягом дня в Україні передбачається +4...+8 °C, а на півдні традиційно буде дещо тепліше, +8...+12 °C.
Також переважатиме південно-східний вітер, часом з рвучкими поривами.
Погода у Києві 4 грудня
Діденко розповіла, що 4 грудня у Києві не очікується істотних опадів. Максимальна температура повітря становитиме +5...+7 °C.
Водночас синоптик додала, що з 5-6 грудня очікується невелике похолодання, але вже 9 грудня температура повітря знову підвищиться.
Нагадаємо, сьогодні в Україні майже всюди очікуються дощі. Без опадів обійдеться лише в західних регіонах.
Водночас в Одесі оголосили штормове попередження. Температура повітря буде досить прохолодною.
Читайте Новини.LIVE!