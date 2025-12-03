Відео
Головна arrow Погода arrow В Україні буде хмарно і з дощами — Діденко про погоду на завтра arrow

В Україні буде хмарно і з дощами — Діденко про погоду на завтра

3 грудня 2025 13:28
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода 4 грудня — в яких регіонах буде дощ і сніг
Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У четвер, 4 грудня, Україна перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташовувався на сході. Через це в небагатьох областях очікуються дощі, а в гірських районах зі снігом.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 4 грудня

Діденко розповіла, що згідно з прогностичними картами, 4 грудня основні метеорологічні події відбуватимуться над Середземномор'ям, Атлантикою та прилеглими регіонами. Тому саме там очікуються опади переважно у вигляді дощу, а в гірських районах зі снігом. 

Погода на 4 грудня
Прогностична карта погоди на 4 грудня. Фото: Наталка Діденко

За словами синоптика, завтра Україна перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташовувався на сході. Тому, в більшості наших областей істотних опадів не передбачається, хіба що осінні локальні острівці вологи будуть де-не-де. 

Прогноз погоди на 4 грудня
Прогноз погоди на 4 грудня. Фото: Наталка Діденко

Температура повітря у середу не зазнає особливих змін, протягом дня в Україні передбачається +4...+8 °C, а на півдні традиційно буде дещо тепліше, +8...+12 °C. 

Також переважатиме південно-східний вітер, часом з рвучкими поривами. 

Якою буде погода в Україні 4 грудня
Карта температур в Україні 4 грудня. Фото: Метеопост

Погода у Києві 4 грудня

Діденко розповіла, що 4 грудня у Києві не очікується істотних опадів. Максимальна температура повітря становитиме +5...+7 °C. 

Водночас синоптик додала, що з 5-6 грудня очікується невелике похолодання, але вже 9 грудня температура повітря знову підвищиться. 

Погода в Україні 4 грудня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, сьогодні в Україні майже всюди очікуються дощі. Без опадів обійдеться лише в західних регіонах.

Водночас в Одесі оголосили штормове попередження. Температура повітря буде досить прохолодною.

