Погода в Україні 13 липня — прогноз Укргідрометцентру

Африканське пекло — синоптики попередили, де завтра підскоче температура повітря
Погода в Україні та Києві у суботу, 13 липня протягом дня лишатиметься сухою та спекотною. В окремих регіонах України спостерігатимуться аномально високі температурні позначки.
Про це інформує Укргідрометцентр.
Погода в Україні 13 липня
За інформацією від синоптиків, у суботу на прохолоду залишається сподіватися лише ввечері мешканцям крайнього заходу України, де місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Вітер змінний, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі +20...+25°С, вдень сильна спека +35...+39°С. Водночас на півдні, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях подекуди аномально надзвичайна спека +40...+41°С.
У горах та на сході країни вночі +17...+22°С, вдень +30...+34°С.
Погода у Києві 13 липня
У Київській області завтра очікується суха спекотна погода, температура по області вночі +20...+25°С, вдень сильна спека +35+39°С
У столиці температура повітря вночі +22...+24°С, вдень сильна спека +35...+37°С.
Нагадаємо, нещодавно синоптики Укргідрометцентру зафіксували рекордні температурні показники в 11 українських регіонах.
А також ми повідомляли, у багатьох країнах світу науковці чекають нового кліматичного феномену наприкінці цього року, який має принести похолодання.
Читайте Новини.LIVE!