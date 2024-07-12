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Африканське пекло — синоптики попередили, де завтра підскоче температура повітря

12 липня 2024 20:14
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 13 липня — прогноз Укргідрометцентру
Чоловік намагається освіжитись під аркою в Києві. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні та Києві у суботу, 13 липня протягом дня лишатиметься сухою та спекотною. В окремих регіонах України спостерігатимуться аномально високі температурні позначки.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 13 липня

За інформацією від синоптиків, у суботу на прохолоду залишається сподіватися лише ввечері мешканцям крайнього заходу України, де місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. 

Вітер змінний, 3-8 м/с.

погода по україні 13 липня
Погода в Україні 13 липня. Джерело: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +20...+25°С, вдень сильна спека +35...+39°С. Водночас на півдні, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях подекуди аномально надзвичайна спека +40...+41°С.

У горах та на сході країни вночі +17...+22°С, вдень +30...+34°С. 

температура повітря 13 липня
Температурна карта на 13 липня. Джерело: Meteopost

Погода у Києві 13 липня

У Київській області завтра очікується суха спекотна погода, температура по області вночі +20...+25°С, вдень сильна спека +35+39°С

У столиці температура повітря вночі +22...+24°С, вдень сильна спека +35...+37°С.

погода 13 липня
Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно синоптики Укргідрометцентру зафіксували рекордні температурні показники в 11 українських регіонах.

А також ми повідомляли, у багатьох країнах світу науковці чекають нового кліматичного феномену наприкінці цього року, який має принести похолодання. 

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