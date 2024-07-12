Погода в Украине 13 июля — прогноз Укргидрометцентра.

Мужчина пытается освежиться под аркой в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине и Киеве в субботу, 13 июля, в течение дня будет оставаться сухой и жаркой. В отдельных регионах Украины будут наблюдаться аномально высокие температурные отметки.

Об этом информирует Укргидрометцентр .

Читайте также:

Погода в Украине 13 июля

По информации от синоптиков, в субботу на прохладу остается надеяться вечером жителям крайнего мероприятия Украины, где местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер переменный, 3-8 м/с.

Погода в Украине 13 июля. Источник: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +20...+25°С, днем сильная жара +35...+39°С. В то же время на юге, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях иногда аномально чрезвычайная жара +40...+41°С.

В горах и востоке страны ночью +17...+22°С, днем +30...+34°С.

Температурная карта на 13 июля. Источник: Meteopost

Погода в Киеве 13 июля

В Киевской области завтра ожидается сухая жаркая погода, температура по области ночью +20...+25°С, днем сильная жара +35+39°С.

В столице температура воздуха ночью +22...+24°С, днем сильная жара +35...+37°С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, что недавно синоптики Укргидрометцентра зафиксировали рекордные температурные показатели в 11 украинских регионах.

А также мы сообщали, что во многих странах мира ученые ждут нового климатического феномена в конце этого года, который должен принести похолодание.