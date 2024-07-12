Погода в Украине 13 июля — прогноз Укргидрометцентра.

Африканский ад — синоптики предупредили, где завтра подскочит температура воздуха
Погода в Украине и Киеве в субботу, 13 июля, в течение дня будет оставаться сухой и жаркой. В отдельных регионах Украины будут наблюдаться аномально высокие температурные отметки.
Об этом информирует Укргидрометцентр .
Погода в Украине 13 июля
По информации от синоптиков, в субботу на прохладу остается надеяться вечером жителям крайнего мероприятия Украины, где местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Ветер переменный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +20...+25°С, днем сильная жара +35...+39°С. В то же время на юге, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях иногда аномально чрезвычайная жара +40...+41°С.
В горах и востоке страны ночью +17...+22°С, днем +30...+34°С.
Погода в Киеве 13 июля
В Киевской области завтра ожидается сухая жаркая погода, температура по области ночью +20...+25°С, днем сильная жара +35+39°С.
В столице температура воздуха ночью +22...+24°С, днем сильная жара +35...+37°С.
Напомним, что недавно синоптики Укргидрометцентра зафиксировали рекордные температурные показатели в 11 украинских регионах.
А также мы сообщали, что во многих странах мира ученые ждут нового климатического феномена в конце этого года, который должен принести похолодание.
Читайте Новини.LIVE!