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Аномальна спека не відступає — яку погоду обіцяють сьогодні в Україні синоптики

5 липня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 5 липня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко
Літній чоловік страждає від спеки. Фото ілюстративне: stock.adobe.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в п'ятницю, 5 липня, буде хмарною із проясненнями. Уночі в Україні, крім сходу та південного сходу, місцями невеликий дощ, а вдень у більшості районів Лівобережжя короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15–20 м/с.

Про це в четвер, 4 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Прогноз погоди в Україні 5 липня
Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі +13...+18 °С, удень +22...+27 °С. На решті території вночі +18...+23 °С, удень +28...+33 °С, на сході країни місцями сильна спека +35...+37 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +13...+18 °С, а вдень +22...+27 °С. У Києві вночі буде +15...+17 °С, а вдень +24...+26 °С. Очікується хмарна із проясненнями погода. Уночі невеликий дощ. Удень без опадів. Швидкість північно-західного вітру становитиме 5–10 м/с.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 5 липня
Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Українського гідрометцентру

Удень у більшості районів Лівобережжя грози, місцями град та шквали 15–20 м/с (I рівень небезпечності — жовтий).

Попередження про пожежну небезпеку по Україні 

Пожежна небезпека в Україні 5 липня
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

В Україні (крім західних, Житомирської та  Вінницької областей) переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

У зв'язку з добiганням паводкової хвилі, на ділянці Дністра Галич — Заліщики очікується підвищення рівнів води на 0,8-1,4 метра над рівнями станом на 08:00 3 липня. Без негативних наслідків. Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко,  у західних областях у п'ятницю, 5 липня, буде +23...+27 °С. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. На півночі України завтра буде +24...+29 °С. Є ймовірність незначних локальних дощів. У центрі без істотних опадів. Удень очікується +25...+30 °С. У Дніпропетровській області до +33...+35 °С. На півдні України повітря прогріється до +29...+33 °С, на Запоріжжі до +35 °С. На сході буде найспекотніше. Максимально вдень +33...+37 °С. Увечері можуть пройти дощі з грозами.

У Києві передбачається комфортна температура повітря, +25...+26 °С. Є невелика ймовірність короткочасного грозового дощу.

Нагадаємо, наступного тижня Україну накриє аномальна спека. Пік температури буде 8, 10 та 12 липня. У ці дні стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41 °С.

Раніше народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, як вберегтися від небезпечної спеки. Вона радить триматися ближче до тіністих місць і водоймів, а також мати запас води.

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