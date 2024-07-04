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Народний синоптик Діденко попередила про небезпечну спеку завтра — як вберегтися

4 липня 2024 13:58
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 5 липня, від Наталки Діденко
Жінка рятується від спеки у фонтані. Ілюстративне фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні 5 липня на переважній більшості території буде аномально спекотною. Переважно це стосуватиметься південних, східних та центральних регіонів.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 5 липня

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Температурна карта. Джерело: Facebook Наталки Діденко

У п'ятницю, 5 липня, переважно по всій території України домінуватиме суха погода з високою пожежною небезпекою. Прохолода ще триматиметься у західних регіонах: там пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря +23...+27 °С.

На півночі України також дощитиме, вдень повітря прогріється до +24...+29 °С.

У центрі  без істотних опадів. Вдень очікується +25...+30 °С, у Дніпропетровській області до +33...+35 °С.

На півдні України повітря прогріється до +29...+33 °С, на Запоріжжі повітря прогріється до +35 °С.

У східних регіонах вдень +33...+37 °С, водночас ввечері температурні показники.

У Києві 5-го липня також очікуються короткочасні грозові дощі, температура повітря +25...+26 °С.

погода діденко
Скриншот допису Діденко

"Важливо мати запас води, запланувати, за можливості, побути цей період з дітьми чи старшими людьми десь якомога далі від асфальту, та ближче до гір чи хоча б тінистих садків, річок та ставків", — коментує погоду синоптик. 

Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання.

А також ми повідомляли, що початок липня в Україні буде дуже спекотним, оскільки повітря прогріється до +35 °С, натомість опадів майже не очікується.

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