Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 июля, от Наталки Диденко

Женщина спасается от жары в фонтане. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине 5 июля на подавляющем большинстве территории будет аномально жаркой. Преимущественно это касается южных, восточных и центральных регионов.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 5 июля

Температурная карта. Источник: Facebook Наталки Диденко

В пятницу, 5 июля, преимущественно по всей территории Украины будет доминировать сухая погода с высокой пожарной опасностью. Прохлада будет еще держаться в западных регионах: там пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха +23...+27 °С.

На севере Украины будет дождь, днем воздух прогреется до +24...+29 °С.

В центре без существенных осадков. Днем ожидается +25...+30 °С, в Днепропетровской области до +33...+35 °С.

На юге Украины воздух прогреется до +29...+33 °С, в Запорожье воздух прогреется до +35 °С.

В восточных регионах днем +33...+37 °С, в то же время вечером температурные показатели.

В Киеве 5 июля также ожидаются кратковременные грозовые дожди, температура воздуха +25...+26 °С.

Скриншот сообщения Диденко

"Важно иметь запас воды, запланировать, по возможности, побыть этот период с детьми или старшими людьми как можно дальше от асфальта, и ближе к горам или хотя бы тенистым садам, рекам и прудам", — комментирует погоду синоптик.

Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание.

А также мы сообщали, что начало июля в Украине будет очень жарким, поскольку воздух прогреется до +35 °С, а осадков почти не ожидается.