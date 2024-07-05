Прогноз погоды в Украине на пятницу, 5 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Пожилой мужчина страдает от жары. Фото иллюстративное: stock.adobe.com

Погода в Украине в пятницу, 5 июля, будет облачной с прояснениями. Ночью в Украине, кроме востока и юго-востока, местами небольшой дождь, а днем в большинстве районов Левобережья кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15–20 м/с.

Об этом в четверг, 4 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 5 июля

Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +13...+18 °С, днем +22...+27 °С. На остальной территории ночью +18...+23 °С, днем +28...+33 °С, на востоке страны местами сильная жара +35...+37 °С.

В Киевской области температура ночью будет +13...+18 °С, а днем +22...+27 °С. В Киеве ночью будет +15...+17 °С, а днем +24...+26 °С. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь. Днем без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Украинского гидрометцентра

Днем в большинстве районов Левобережья грозы, местами град и шквалы 15–20 м/с (I уровень опасности — желтый).

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

В Украине (кроме западных, Житомирской и Винницкой областей) будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

В связи с добеганием паводковой волны на участке Днестра Галич — Залещики ожидается повышение уровня воды на 0,8–1,4 метра над уровнями по состоянию на 08:00 3 июля. Без отрицательных последствий. В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, в западных областях в пятницу, 5 июля, будет +23...+27 °С. Местами пройдут кратковременные дожди. На севере Украины завтра будет +24...+29 °С. Есть вероятность незначительных локальных дождей. В центре без существенных осадков. Днем ожидается +25...+30 °С. В Днепропетровской области до +33...+35 °С. На юге Украины воздух прогреется до +29...+33 °С, в Запорожье до +35 °С. На востоке будет наиболее жарко. Максимально днем +33...+37 °С. Вечером могут пройти дожди с грозами.

В Киеве предусматривается комфортная температура воздуха +25...+26 °С. Есть небольшая вероятность кратковременного грозового дождя.

Напомним, на следующей неделе Украину накроет аномальная жара. Пик температуры будет 8, 10 и 12 июля. В эти дни столбики термометров местами поднимутся до +41 °С.

Ранее народный синоптик Наталка Диденко рассказала, как уберечься от опасной жары. Она советует держаться поближе к тенистым местам и водоемам, а также иметь запас воды.