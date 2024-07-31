Прогноз погоди в Україні у серпні — синоптики дали прогноз

Жінка потерпає від спеки. Фото: Pexels

У серпні погода в Україні буде спекотнішою, ніж зазвичай. Кількість опадів очікується у межах норми. Середня температура повітря протягом місяця передбачається у межах +20...+26 °C, подекуди +34...+36 °C.

Про це повідомляється у прогнозі Українського гідрометцентру.

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Погода в Україні у серпні

"Середня місячна температура повітря передбачається +20...+26 °C, в Карпатах +17...+19 °С", — повідомляють синоптики.

В цілому, це на 2 °С вище за норму. На південному сході країни температура буде вище норми на 2,5 градуси. Місячна кількість опадів очікується 34-77 мм. В Карпатах 94-116 мм, що в межах норми.

Іншими словами, у серпні окремими днями може бути холодніше, а окремими — спекотніше, ніж у липні.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко повідомив, що прогнозується в Україні на серпень поточного року.

"Сонячних днів буде багато, а дощових — навпаки. Вдень буде жарко, як у липні, зате ночі стануть холоднішими. Повторення екстремальної спеки, яка була в липні, малоймовірне. Наприкінці серпня вже очікувані заморозки у північних і центральних областях", — зазначив Прокопенко.

Температурна карта у серпні 2024 року. Фото: скриншот

Що говорять інші синоптики

У першій декаді серпня 2024 року в Україні також очікується сильна спека. Про це попереджає синоптик Ігор Кібальчич.

За даними Кібальчича, орієнтовно 5-15 серпня існує висока ймовірність надходження тропічного африканського повітря в північні широти, що призведе до хвилі спеки в багатьох європейських країнах.

Очікується, що температура сягатиме місцями +40 °С та навіть більше. При цьому така температура повітря не відміняє сильні зливи, руйнівні шквали та великий град.

Погодна мапа в Європі. Фото: скриншот

Захід

На заході країни перший день серпня має бути теплим і сонячним, але потім прийдуть дощі. Найрясніші зливи пройдуть на Хмельниччині та Буковині, а на Закарпатті і Тернопільщині вони будуть грозовими. Перша декада серпня виявиться найтеплішою, згодом температура знизиться до комфортної — +24...+26 °С вдень і +16...+18 °С уночі.

Північ

У північних областях опадів і спеки буде набагато менше, ніж у західних. У першій декаді серпня на Волині і Рівненщині лише два-три дні спостерігатиметься температура понад +30 °С, надалі вона поступово знижуватиметься з +27...+28 °С у середині місяця до +22...+24 °С наприкінці.

Погода у перші дні серпня 2024 року. Фото: Укргідрометцентр

Центр

У центральних областях буде тепла, але не спекотна погода, яка утримається майже весь серпень. На Вінниччині температура вище +30 °С очікується лише з 5 по 10 серпня. В інших областях буде прохолодніше. До того ж можливі рясні дощі.

Схід

Серпнева погода у трьох східних областях (Харківська, Донецька і Луганська) мало відрізнятиметься від липневої: температура понад +30 °С і майже повна відсутність опадів протягом місяця.

Температура повітря у серпні. Фото: скриншот

Південь

Найдовше спека протримається у південних областях. Майже рекордні для серпня високі температури +34...+36 °С у тіні вдень пануватимуть у Миколаївській і Херсонській областях навіть на початку третьої декади. Навіть в останні дні місяця тут буде не нижче +26 °С. Це відбуватиметься за майже повної відсутності опадів.

На День Незалежності у південному регіоні також пануватиме спекотна, суха погода.

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Також ми писали, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.