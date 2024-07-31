Прогноз погоды в Украине в августе — синоптики дали прогноз

Женщина страдает от жары. Фото: Pexels

В августе погода в Украине будет более жаркой, чем обычно. Количество осадков ожидается в пределах нормы. Средняя температура воздуха в течение месяца предполагается в пределах +20...+26 °C, местами +34...+36 °C.

Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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Погода в Украине в августе

"Средняя лунная температура воздуха предполагается +20...+26°C, в Карпатах +17...+19°С", — сообщают синоптики.

В целом, это на 2 °С выше нормы. На юго-востоке страны температура будет выше нормы на 2,5 градуса. Месячное количество осадков ожидается от 34 до 77 мм. В Карпатах 94-116 мм, что в пределах нормы.

Иными словами, в августе в отдельные дни может быть холоднее, а в отдельные дни — жарче, чем в июле.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что прогнозируется в Украине август текущего года.

"Солнечных дней будет много, а дождливых — наоборот. Днем будет жарко, как в июле, зато ночи станут холоднее. Повторение экстремальной жары, которая была в июле, маловероятно. В конце августа уже ожидаемые заморозки в северных и центральных областях", — отметил Прокопенко.

Температурная карта в августе 2024 года. Фото: скриншот

Что говорят другие синоптики

В первой декаде августа 2024 года в Украине также ожидается сильная жара. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич.

По данным Кибальчича, ориентировочно 5-15 августа существует высокая вероятность поступления тропического африканского воздуха в северные широты, что приведет к волне зноя во многих европейских странах.

Ожидается, что температура будет достигать местами +40 °С и даже больше. При этом такая температура воздуха не отменяет сильных ливней, разрушительных шквалов и большого града.

Карта в Европе. Фото: скриншот

Запад

На западе страны первый день августа должен быть теплым и солнечным, но затем придут дожди. Обильные ливни пройдут на Хмельнитчине и Буковине, а на Закарпатье и Тернопольщине они будут грозовыми. Первая декада августа окажется самой теплой, впоследствии температура снизится до комфортной — +24…+26 °С днем и +16…+18 °С ночью.

Север

В северных областях осадков и зноя будет гораздо меньше, чем в западных. В первой декаде августа на Волыни и Ровенщине только 2-3 дня будет наблюдаться температура более +30 °С, в дальнейшем она будет постепенно снижаться с +27...+28 °С градусов в середине месяца до +22...+24 °С в конце.

Погода в первых числах августа 2024 года. Фото: Укргидрометцентр

Центр

В центральных областях будет теплая, но не жаркая погода, которая удержится почти весь август. В Винницкой области температура выше +30 °С ожидается только с 5 по 10 августа. В других областях будет прохладнее. К тому же возможны обильные дожди.

Восток

Августовская погода в трех восточных областях (Харьковская, Донецкая и Луганская) будет мало отличаться от июльской: температура более +30 °С и почти полное отсутствие осадков в течение месяца.

Температура воздуха в августе. Фото: скриншот

Юг

Дольше всего жара продержится в южных областях. Почти рекордные для августа высокие температуры +34...+36 °С в тени будут днем господствовать в Николаевской и Херсонской областях даже в начале третьей декады. Даже в последние дни месяца здесь будет не ниже +26 °С. Это будет происходить при почти полном отсутствии осадков.

В День Независимости в южном регионе также будет жаркая сухая погода.

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.