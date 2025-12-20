Прогноз погоди в Україні на завтра 21 грудня від Наталки Діденко

Туманна погода. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 21 грудня, очікується без істотних опадів. Температура повітря суттєво не зміниться, але буде туман, внаслідок чого погіршиться видимість.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 21 грудня

Протягом доби буде хмарно. Наразі в Україні панує антициклон. Істотних опадів не передбачається.

Погода в Україні 21 грудня. Фото: Meteopost

Температура повітря упродовж дня 0...+4 °С, на заході та півдні +3...+7 °С, а в Криму до +9 °С.

Діденко нагадала, що завтра буде день зимового сонцестояння, з якого починається рух до весни.

Погода в Києві 21 грудня

У столиці опадів також не прогнозується. Погода в Києві буде прохолодною, але помірною. Там температура повітря очікується +1...+3 °С.

Коли очікувати похолодання

Діденко повідомила, що на Різдво, 25 грудня, в Україні розпочнеться похолодання. Вона пообіцяла точніші прогнози згодом.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода на Новий рік очікується з морозами та снігопадами. Місцями температура повітря знизиться до -18...-20 °С.

Водночас на Різдво синоптик Наталія Птуха прогнозує погоду без снігу та з комфортною температурою повітря.