Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Антициклон в Украине — Диденко предупредила о плохой видимости arrow

Антициклон в Украине — Диденко предупредила о плохой видимости

20 декабря 2025 13:10
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 21 декабря от Наталки Диденко
Туманная погода. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 21 декабря, ожидается без существенных осадков. Температура воздуха существенно не изменится, но будет туман, в результате чего ухудшится видимость.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 21 декабря

В течение суток будет облачно. Сейчас в Украине царит антициклон. Существенных осадков не предвидится.

Прогноз погоди в Україні на 21 грудня
Погода в Украине 21 декабря. Фото: Meteopost

Температура воздуха в течение дня 0...+4 °С, на западе и юге +3...+7 °С, а в Крыму до +9 °С.

Диденко напомнила, что завтра будет день зимнего солнцестояния, с которого начинается движение к весне.

Погода в Киеве 21 декабря

В столице осадков также не прогнозируется. Погода в Киеве будет прохладной, но умеренной. Там температура воздуха ожидается +1...+3 °С.

Когда ожидать похолодание

Диденко сообщила, что на Рождество, 25 декабря, в Украине начнется похолодание. Она пообещала более точные прогнозы со временем.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода на Новый год ожидается с морозами и снегопадами. Местами температура воздуха снизится до -18...-20 °С.

В то же время на Рождество синоптик Наталья Птуха прогнозирует погоду без снега и с комфортной температурой воздуха.

погода Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине температура воздуха туман
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:20 Украина конвертировала и изъяла ВВП-варранты — Гетманцев

13:10 Антициклон в Украине — Диденко предупредила о плохой видимости

13:05 Избиение защитника Мариуполя — в Одессе судят работника ТЦК

13:03 Зеленский почтил павших воинов с премьером Португалии

13:02 Украинцы в Польше — кому реально грозит депортация в 2026 году

Зеленский анонсировал переговоры Украины и США - 80x80

Зеленский анонсировал переговоры Украины и США

12:49 Было четыре вспышки — прогноз магнитных бурь сегодня

12:45 В Киеве хотят из школы построить садик — цены сильно завышены

12:33 РФ утром нанесли удар по порту на Одесчине — ситуация в регионе

12:22 Низкие потолки в хрущевках — почему так строили в СССР

12:22 На каком этапе строительство фортификаций — детали от Шмыгаля

13:20 Украина конвертировала и изъяла ВВП-варранты — Гетманцев

13:10 Антициклон в Украине — Диденко предупредила о плохой видимости

13:05 Избиение защитника Мариуполя — в Одессе судят работника ТЦК

13:03 Зеленский почтил павших воинов с премьером Португалии

13:02 Украинцы в Польше — кому реально грозит депортация в 2026 году

Зеленский анонсировал переговоры Украины и США - 80x80

Зеленский анонсировал переговоры Украины и США

12:49 Было четыре вспышки — прогноз магнитных бурь сегодня

12:45 В Киеве хотят из школы построить садик — цены сильно завышены

12:33 РФ утром нанесли удар по порту на Одесчине — ситуация в регионе

12:22 Низкие потолки в хрущевках — почему так строили в СССР

12:22 На каком этапе строительство фортификаций — детали от Шмыгаля

22:33 Новогодняя ярмарка в Одессе — что предлагают и какова стоимость

11:51 Цена войны для людей — что на самом деле удерживает гривну

18 декабря

22:33 Чрезвычайная ситуация в Одессе — как люди живут без света

17 декабря

22:33 Ханука в Одессе 2025 — как празднуют женщины еврейской общины

16 декабря

19:48 Укрзализныця кормит одесситов — как работает кухня

15 декабря

22:33 Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

14 декабря

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

11 декабря

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

06:21 Жилье для ВПЛ и компенсации — на что можно рассчитывать

Text

18:12 Зеленский анонсировал важные переговоры с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский впервые встретился с Навроцким — эфир День.LIVE

Text

11:07 Зеленский выступил со срочным заявлением в Польше — трансляция

Text

08:00 США требуют от Украины решений в переговорах — эфир Ранок.LIVE

18 декабря
Text

18:00 Зеленский назвал условие вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 С 1 января пенсионерам будут доплачивать 2595 грн — кого касается

15 декабря 2025

01:04 Когда нужно солить холодец — ошибку допускают почти все

6 декабря 2025

16:32 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

10 декабря 2025

06:07С 1 января новые правила выезда из страны — есть одно изменение

7 декабря 2025
Эксклюзив

10:14Украина либо станет частью нового, либо создаст новое, — Буданов

10 декабря 2025

14:31 В сети появились изображения вероятных сыновей Путина от Кабаевой

7 декабря 2025

06:10 Пенсионные выплаты урежут с января 2026 года — кто в списке

11 декабря 2025

16:47 Вокзал в Украине признали одним из самых красивых в Европе (фото)

6 декабря 2025

16:20 Продукты со скидками в АТБ — что отдают гораздо дешевле

8 декабря 2025

06:01 Пенсионные надбавки увеличат в 2026 году — кто получит 1 тыс. грн

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации