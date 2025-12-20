Прогноз погоды в Украине на завтра 21 декабря от Наталки Диденко

Антициклон в Украине — Диденко предупредила о плохой видимости
Погода в Украине завтра, 21 декабря, ожидается без существенных осадков. Температура воздуха существенно не изменится, но будет туман, в результате чего ухудшится видимость.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 21 декабря
В течение суток будет облачно. Сейчас в Украине царит антициклон. Существенных осадков не предвидится.
Температура воздуха в течение дня 0...+4 °С, на западе и юге +3...+7 °С, а в Крыму до +9 °С.
Диденко напомнила, что завтра будет день зимнего солнцестояния, с которого начинается движение к весне.
Погода в Киеве 21 декабря
В столице осадков также не прогнозируется. Погода в Киеве будет прохладной, но умеренной. Там температура воздуха ожидается +1...+3 °С.
Когда ожидать похолодание
Диденко сообщила, что на Рождество, 25 декабря, в Украине начнется похолодание. Она пообещала более точные прогнозы со временем.
Напомним, погода на Новый год ожидается с морозами и снегопадами. Местами температура воздуха снизится до -18...-20 °С.
В то же время на Рождество синоптик Наталья Птуха прогнозирует погоду без снега и с комфортной температурой воздуха.
