Прогноз погоды в Украине на завтра 21 декабря от Наталки Диденко

Туманная погода. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 21 декабря, ожидается без существенных осадков. Температура воздуха существенно не изменится, но будет туман, в результате чего ухудшится видимость.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 21 декабря

В течение суток будет облачно. Сейчас в Украине царит антициклон. Существенных осадков не предвидится.

Погода в Украине 21 декабря. Фото: Meteopost

Температура воздуха в течение дня 0...+4 °С, на западе и юге +3...+7 °С, а в Крыму до +9 °С.

Диденко напомнила, что завтра будет день зимнего солнцестояния, с которого начинается движение к весне.

Погода в Киеве 21 декабря

В столице осадков также не прогнозируется. Погода в Киеве будет прохладной, но умеренной. Там температура воздуха ожидается +1...+3 °С.

Когда ожидать похолодание

Диденко сообщила, что на Рождество, 25 декабря, в Украине начнется похолодание. Она пообещала более точные прогнозы со временем.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода на Новый год ожидается с морозами и снегопадами. Местами температура воздуха снизится до -18...-20 °С.

В то же время на Рождество синоптик Наталья Птуха прогнозирует погоду без снега и с комфортной температурой воздуха.