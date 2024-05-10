Погода в Україні та Києві у суботу, 11 травня

Антициклон вертається — синоптики попередили про повернення спекотної погоди
Погода по Україні 11 травня очікується переважно спекотною. Водночас у дяєких областях очікуються короткочасні дощі.
Про це інформує Укргідрометцентр.
Погода в Україні 11 травня
За інформацією синоптиків, завтра хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів. Вдень на Чернігівщині та Сумщині, а також скрізь, крім півдня, місцями невеликий дощ.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі +5...+10 °С тепла, вдень +14...+19 °С. На Закарпатті, на півдні та у південно-східних частинах до +22 °С.
Погода у Києві та області 11 травня
На Київщині завтра хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура у Київській області вночі +5...+10 °С, вдень +14...+19 °С.
У Києві вночі +8...+10 °С, вдень +16...+18 °С.
Нагадаємо, раніше народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про дощі завтра.
Також ми розповідали про те, в які дні травня очікуються магнітні бурі.
Читайте Новини.LIVE!