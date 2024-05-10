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Антициклон вертається — синоптики попередили про повернення спекотної погоди

10 травня 2024 22:48
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні та Києві у суботу, 11 травня
Кияни на "мосту Кличка". Фото ілюстративне: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода по Україні 11 травня очікується переважно спекотною. Водночас у дяєких областях очікуються короткочасні дощі. 

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 11 травня

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Погода в Україні 11 травня. Джерело: Укргідрометцентр

За інформацією синоптиків, завтра хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів. Вдень на Чернігівщині та Сумщині, а також скрізь, крім півдня, місцями невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +5...+10 °С тепла, вдень +14...+19 °С. На Закарпатті, на півдні та у південно-східних частинах до +22 °С.

погода по україні 11 травня
Скриншот допису Укргідрометцентру

Погода у Києві та області 11 травня

На Київщині завтра хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у Київській області вночі +5...+10 °С, вдень +14...+19 °С.

 У Києві вночі +8...+10 °С, вдень +16...+18 °С.

погода в києві 11 травня
Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, раніше народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про дощі завтра.

Також ми розповідали про те, в які дні травня очікуються магнітні бурі.

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