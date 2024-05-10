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Народний синоптик Діденко попередила українців про дощі завтра — де очікувати опадів

10 травня 2024 14:03
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 11 травня, від Наталки Діденко
Дощ у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 11 травня, буде без заморозків. Температура повітря порадує людей, однак місцями очікуються невеликі дощі.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні 11 травня

Зранку очікується +4...+11 °С. Максимальна температура повітря в Україні становитиме +13...+18 °С. На півдні та на Закарпатті до +22 °С.

Місцями невеликі дощі ймовірні на заході, у центрі та на сході.

Прогноз погоди в Києві 11 травня

У столиці без істотних опадів. Часом може збільшуватися хмарність. Температура повітря очікується +15...+17 °С.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.

Також ми писали про те, в яких областях України протягом тижня очікуються дощі.

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