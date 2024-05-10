Прогноз погоди в Україні на завтра, 11 травня, від Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко попередила українців про дощі завтра — де очікувати опадів
Погода в Україні завтра, 11 травня, буде без заморозків. Температура повітря порадує людей, однак місцями очікуються невеликі дощі.
Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні 11 травня
Зранку очікується +4...+11 °С. Максимальна температура повітря в Україні становитиме +13...+18 °С. На півдні та на Закарпатті до +22 °С.
Місцями невеликі дощі ймовірні на заході, у центрі та на сході.
Прогноз погоди в Києві 11 травня
У столиці без істотних опадів. Часом може збільшуватися хмарність. Температура повітря очікується +15...+17 °С.
Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.
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