Прогноз погоди в Україні на завтра, 11 травня, від Наталки Діденко

Дощ у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 11 травня, буде без заморозків. Температура повітря порадує людей, однак місцями очікуються невеликі дощі.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні 11 травня

Зранку очікується +4...+11 °С. Максимальна температура повітря в Україні становитиме +13...+18 °С. На півдні та на Закарпатті до +22 °С.

Місцями невеликі дощі ймовірні на заході, у центрі та на сході.

Прогноз погоди в Києві 11 травня

У столиці без істотних опадів. Часом може збільшуватися хмарність. Температура повітря очікується +15...+17 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.

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