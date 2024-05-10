Прогноз погоды в Украине на завтра, 11 мая, от Наталки Диденко

Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 11 мая, будет без заморозков. Температура воздуха обрадует людей, однако местами ожидаются небольшие дожди.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 11 мая

Утром ожидается +4...+11 °С. Максимальная температура воздуха в Украине составит +13...+18 °С. На юге и Закарпатье до +22 °С.

Местами небольшие дожди вероятны на западе, в центре и на востоке.

Прогноз погоды в Киеве 11 мая

В столице без существенных осадков. Временами может увеличиваться облачность. Температура воздуха ожидается +15...+17 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.

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