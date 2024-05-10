Прогноз погоды в Украине на завтра, 11 мая, от Наталки Диденко

Народный синоптик Диденко предупредила украинцев о дождях завтра — где ждать осадков
Погода в Украине завтра, 11 мая, будет без заморозков. Температура воздуха обрадует людей, однако местами ожидаются небольшие дожди.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине 11 мая
Утром ожидается +4...+11 °С. Максимальная температура воздуха в Украине составит +13...+18 °С. На юге и Закарпатье до +22 °С.
Местами небольшие дожди вероятны на западе, в центре и на востоке.
Прогноз погоды в Киеве 11 мая
В столице без существенных осадков. Временами может увеличиваться облачность. Температура воздуха ожидается +15...+17 °С.
Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.
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