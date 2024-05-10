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Народный синоптик Диденко предупредила украинцев о дождях завтра — где ждать осадков

10 мая 2024 14:03
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 11 мая, от Наталки Диденко
Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 11 мая, будет без заморозков. Температура воздуха обрадует людей, однако местами ожидаются небольшие дожди.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 11 мая

Утром ожидается +4...+11 °С. Максимальная температура воздуха в Украине составит +13...+18 °С. На юге и Закарпатье до +22 °С.

Местами небольшие дожди вероятны на западе, в центре и на востоке.

Прогноз погоды в Киеве 11 мая

В столице без существенных осадков. Временами может увеличиваться облачность. Температура воздуха ожидается +15...+17 °С.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.

Также мы писали о том, в каких областях Украины в течение недели ожидаются дожди.

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