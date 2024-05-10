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Антициклон возвращается — синоптики предупредили о возвращении жаркой погоды

10 мая 2024 22:48
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине и Киеве в субботу, 11 мая
Киевляне на "мосту Кличко". Фото иллюстративное: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине 11 мая ожидается преимущественно жаркой. В то же время в некоторых областях ожидаются кратковременные дожди.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 11 мая. Источник: Укргидрометцентр

По информации синоптиков, завтра облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков. Днем в Черниговской и Сумской областях, а также везде кроме юга, местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +5...+10°С тепла, днем +14...+19°С. На Закарпатье, на юге и в юго-восточных частях до +22°С.

погода по украине 11 мая
Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Погода в Киеве и области 11 мая

В Киевской области завтра облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в Киевской области ночью +5...+10°С тепла, днем +14...+19°С.

В Киеве ночью +8...+10°С, днем +16...+18°С тепла.

погода в Киеве 11 мая
Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, ранее народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о дождях завтра.

Также мы рассказывали о том, в какие дни мая ожидаются магнитные бури.

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