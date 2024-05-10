Погода в Украине и Киеве в субботу, 11 мая

Антициклон возвращается — синоптики предупредили о возвращении жаркой погоды
Погода в Украине 11 мая ожидается преимущественно жаркой. В то же время в некоторых областях ожидаются кратковременные дожди.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
Погода по Украине 11 мая
По информации синоптиков, завтра облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков. Днем в Черниговской и Сумской областях, а также везде кроме юга, местами небольшой дождь.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью +5...+10°С тепла, днем +14...+19°С. На Закарпатье, на юге и в юго-восточных частях до +22°С.
Погода в Киеве и области 11 мая
В Киевской области завтра облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура в Киевской области ночью +5...+10°С тепла, днем +14...+19°С.
В Киеве ночью +8...+10°С, днем +16...+18°С тепла.
Напомним, ранее народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о дождях завтра.
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