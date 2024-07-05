Прогноз погоди в Україні на завтра, 6 липня, від Наталки Діденко

Антициклон з нюансом — народний синоптик Діденко назвала регіони, де завтра зменшиться спека
Погода в Україні у суботу, 6 липня, буде здебільшого прохолодною. Попри панування антициклону, в окремих регіонах продовжуватиме зберігатися спекотна погода, хоча і з нижчими температурними показниками.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні та Києві 6 липня
За словами синоптика, завтра температурні показники будуть відносно меншими. Температура повітря протягом дня в більшості регіонів +26...+29°С.
У Харківській, Донецькій та Луганській областях стовпчики термометрів покажуть +30...+32°С.
На півдні буде найспекотніше: там повітря прогріється до +35°С.
У Києві в суботу без істотних опадів, температура повітря +27...+29°С.
Незадовго до цього Наталка Діденко розповіла, як вберегтися від небезпечної спеки, порадивши триматися ближче до тінистих місць і водойм, а також мати запас води.
Як повідомлялося, наступного тижня Україну накриє аномальна спека. Пік температури буде 8, 10 та 12 липня. У ці дні стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41 °С.
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