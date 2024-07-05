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Антициклон з нюансом — народний синоптик Діденко назвала регіони, де завтра зменшиться спека

5 липня 2024 13:17
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 6 липня, від Наталки Діденко
Дівчина охолоджується під освіжаючою аркою в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у суботу, 6 липня, буде здебільшого прохолодною. Попри панування антициклону, в окремих регіонах продовжуватиме зберігатися спекотна погода, хоча і з нижчими температурними показниками.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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погода діденко
Температурна карта. Джерело: Facebook Наталки Діденко

За словами синоптика, завтра температурні показники будуть відносно меншими. Температура повітря протягом дня в більшості регіонів +26...+29°С. 

У Харківській, Донецькій та Луганській областях стовпчики термометрів покажуть +30...+32°С.

На півдні буде найспекотніше: там повітря прогріється до +35°С. 

У Києві в суботу без істотних опадів, температура повітря +27...+29°С.

погода діденко 5 липня
Скриншот допису Діденко

Незадовго до цього Наталка Діденко розповіла, як вберегтися від небезпечної спеки, порадивши триматися ближче до тінистих місць і водойм, а також мати запас води.

Як повідомлялося, наступного тижня Україну накриє аномальна спека. Пік температури буде 8, 10 та 12 липня. У ці дні стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41 °С.

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