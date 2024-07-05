Прогноз погоды в Украине на завтра, 6 июля, от Наталки Диденко.

Антициклон с нюансом — народный синоптик Диденко назвала регионы, где завтра уменьшится жара
Погода в Украине в субботу, 6 июля, будет в основном прохладной. Несмотря на господство антициклона, в отдельных регионах будет сохраняться жаркая погода, хотя и с более низкими температурными показателями.
Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.
Погода в Украине и Киеве 6 июля
По словам синоптика, завтра температурные показатели будут относительно меньше. Температура воздуха в течение дня в большинстве регионов +26…+29°С.
В Харьковской, Донецкой и Луганской областях столбики термометров покажут +30...+32°С.
На юге будет самое жаркое: там воздух прогреется до +35°С.
В Киеве в субботу без существенных осадков, температура воздуха +27...+29°С.
Незадолго до этого Наталка Диденко рассказала, как уберечься от опасной жары, посоветовав держаться поближе к тенистым местам и водоемам, а также иметь запас воды.
Как сообщалось, на следующей неделе Украину накроет аномальная жара. Пик температуры будет 8, 10 и 12 июля. В эти дни столбики термометров местами поднимутся до +41 °С.
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