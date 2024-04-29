Прогноз погоди від народного синоптика Наталки Діденко на 30 квітня

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у вівторок, 30 квітня, очікується теплою та сухою. Стовпчики термометрів сягнуть максимальної позначки на рівні +26 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

Читайте також:

Погода в Україні 30 квітня

За словами Діденко, протягом усього тижня погоду України визначатиме антициклон, що означає практично завжди суху сонячну погоду.

Завтра ж протягом дня температура повітря передбачається скрізь +20...+24 °C, на Закарпатті до +26 °C, на узбережжі морів подекуди +18...+21 °C.

Синоптик зазначила, що вітер буде з північного сходу, на сході та півдні України можливі сильні пориви до 15-20 м/с.

Карта циклонів. Фото: Діденко

Погода в Києві 30 квітня

У Києві завтра очікується суха та сонячна погода, температура повітря становитиме +22 °C — така погода триватиме аж до Великодня.

Діденко розповіла, що перші дощі з'являться вдень або увечері на Пасху.

Скриншот допису Діденко

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, Землю накрила потужна магнітна буря, яка тривала до суботи, 27 квітня.

Також разом з дощами до України знову прийшов африканський пил. Народний синоптик Наталка Діденко пояснювала, чи несе загрозу така буря для українців.

Крім того, у США руйнівний торнадо охопив одразу кілька штатів. Природне явище спричинило значні матеріальні збитки та призвело до поранень людей.