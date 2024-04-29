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Антициклон з сюрпризом під кінець — народний синоптик Діденко розповіла про погоду на тижні

29 квітня 2024 13:21
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди від народного синоптика Наталки Діденко на 30 квітня
Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у вівторок, 30 квітня, очікується теплою та сухою. Стовпчики термометрів сягнуть максимальної позначки на рівні +26 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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За словами Діденко, протягом усього тижня погоду України визначатиме антициклон, що означає практично завжди суху сонячну погоду.

Завтра ж протягом дня температура повітря передбачається скрізь +20...+24 °C, на Закарпатті до +26 °C, на узбережжі морів подекуди +18...+21 °C.

Синоптик зазначила, що вітер буде з північного сходу, на сході та півдні України можливі сильні пориви до 15-20 м/с.

циклони в Україні
Карта циклонів. Фото: Діденко

Погода в Києві 30 квітня

У Києві завтра очікується суха та сонячна погода, температура повітря становитиме +22 °C — така погода триватиме аж до Великодня.

Діденко розповіла, що перші дощі з'являться вдень або увечері на Пасху.

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Скриншот допису Діденко
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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, Землю накрила потужна магнітна буря, яка тривала до суботи, 27 квітня.

Також разом з дощами до України знову прийшов африканський пил. Народний синоптик Наталка Діденко пояснювала, чи несе загрозу така буря для українців. 

Крім того, у США руйнівний торнадо охопив одразу кілька штатів. Природне явище спричинило значні матеріальні збитки та призвело до поранень людей.

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