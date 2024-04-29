Прогноз погоды от народного синоптика Наталки Диденко на 30 апреля.

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине во вторник, 30 апреля, ожидается теплой и сухой. Столбики термометров достигнут максимальной отметки на уровне +26 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 30 апреля

По словам Диденко, на протяжении всей недели погоду Украины определят антициклон, что означает практически всегда сухую солнечную погоду.

Завтра же в течение дня температура воздуха предполагается везде +20...+24 °C, в Закарпатье до +26 °C, на побережье морей +18...+21 °C.

Синоптик отметила, что ветер будет с северо-востока, на востоке и юге Украины возможны сильные порывы до 15-20 м/с.

Карта циклонов. Фото: Диденко

Погода в Киеве 30 апреля

В Киеве завтра ожидается сухая и солнечная погода, температура воздуха будет +22 °C — такая погода продлится до Пасхи.

Диденко рассказала, что первые дожди появятся днем или вечером на Пасху.

Скриншот поста Диденко

Скриншот поста Диденко

Напомним, Землю накрыла мощная магнитная буря, продолжавшаяся до субботы, 27 апреля.

Также вместе с дождями в Украину снова пришла африканская пыль. Народный синоптик Наталья Диденко объясняла, несет ли угрозу такая буря для украинцев.

Кроме того, в США разрушительный торнадо охватил сразу несколько штатов. Естественное явление повлекло за собой значительный материальный ущерб и привело к ранениям людей.