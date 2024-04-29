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Антициклон с сюрпризом по конец — народный синоптик Диденко рассказала о погоде на неделе

29 апреля 2024 13:21
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды от народного синоптика Наталки Диденко на 30 апреля.
Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине во вторник, 30 апреля, ожидается теплой и сухой. Столбики термометров достигнут максимальной отметки на уровне +26 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 30 апреля

По словам Диденко, на протяжении всей недели погоду Украины определят антициклон, что означает практически всегда сухую солнечную погоду.

Завтра же в течение дня температура воздуха предполагается везде +20...+24 °C, в Закарпатье до +26 °C, на побережье морей +18...+21 °C.

Синоптик отметила, что ветер будет с северо-востока, на востоке и юге Украины возможны сильные порывы до 15-20 м/с.

циклоны в Украине
Карта циклонов. Фото: Диденко

Погода в Киеве 30 апреля

В Киеве завтра ожидается сухая и солнечная погода, температура воздуха будет +22 °C — такая погода продлится до Пасхи.

Диденко рассказала, что первые дожди появятся днем или вечером на Пасху.

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Скриншот поста Диденко
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Скриншот поста Диденко

Напомним, Землю накрыла мощная магнитная буря, продолжавшаяся до субботы, 27 апреля.

Также вместе с дождями в Украину снова пришла африканская пыль. Народный синоптик Наталья Диденко объясняла, несет ли угрозу такая буря для украинцев.

Кроме того, в США разрушительный торнадо охватил сразу несколько штатов. Естественное явление повлекло за собой значительный материальный ущерб и привело к ранениям людей.

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