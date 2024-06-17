Прогноз погоди в Україні на завтра, 18 червня, від Наталки Діденко

Дівчата йдуть вулицею під час зливи. Фото ілюстративне: УНІАН

Погода в Україні у вівторок, 18 жовтня, буде переважно спекотною, проте подекуди очікуються потужні грозові дощі. Це пов'язано з приходом до України антициклона "Зіггі".

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами синоптикині, завтра в Україні буде переважно сонячна погода, без істотних опадів. Водночас дощі з грозами можуть пройти у Сумській, Харківській, Волинській, Рівненській, Чернігівській, Житомирській та Київській областях.

Температурна карта 18 червня. Джерело: Facebook Наталки Діденко

Температура повітря +26...+31 °С, у Сумській, Харківській та Чернігівській областях — +23...+26 °С.

У Києві у вівторок переважно без опадів, ввечері ймовірність дощу з грозою. Температура повітря протягом дня досягне +27 °С.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, на Кіпрі внаслідок теплового удару через температуру +40 °C загинули двоє людей поважного віку, ще троє перебувають у лікарні у важкому стані.

Додамо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці цього року, який має принести похолодання.