Прогноз погоды в Украине на завтра, 18 июня, от Наталки Диденко.

Девушки идут по улице во время ливня. Фото иллюстративное: УНИАН

Погода в Украине во вторник, 18 октября, будет преимущественно жаркой, однако местами ожидаются мощные грозовые дожди. Это связано с приходом в Украину антициклона "Зигги".

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам синоптика, завтра в Украине будет преимущественно солнечная погода, без существенных осадков. В то же время дожди с грозами могут пройти в Сумской, Харьковской, Волынской, Ровенской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

Температурная карта 18 июня. Источник: Facebook Наталки Диденко

Температура воздуха +26...+31 °С, в Сумской, Харьковской и Черниговской областях — +23...+26 °С.

В Киеве во вторник без осадков, вечером вероятность дождя с грозой. Температура воздуха в течение дня достигнет 27 °С.

Скриншот сообщения Диденко

Напомним, на Кипре в результате теплового удара из-за температуры +40 °C погибли два человека почтенного возраста, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Добавим, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце этого года, который должен принести похолодание.