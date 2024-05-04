Прогноз погоди від народного синоптика Наталки Діденко на неділю, 5 травня

Люди біля церкви на Великдень. Фото: Новини.LIVE

В Україні в неділю, 5 травня, очікується суха погода, однак подекуди можливі дощі. Вдень стовпчики термометрів сягнуть максимальної температури на рівні +24 °C.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.

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Завтра місцями ймовірні дощі на заході та півночі України, а на решті території буде без опадів.

За даними Діденко, у ніч на Великдень буде сухо та прохолодно у всіх регіонах: +4...+8 °C, а на сході — +2...+5 °C.

Однак протягом дня температура повітря становитиме +18...+24 °C. Вночі на сході та північному сході можливі заморозки.

За попередніми прогнозами синоптика, із 8 травня в багатьох областях України очікується похолодання. А в ніч на 9 та 10 травня ймовірні заморозки на півночі, заході та у центральних областях.

Антициклон. Фото: Наталка Діденко

Раніше Укргідрометцентр попередив, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.

Також ми писали, що синоптики оголосили про перший рівень небезпеки на вихідних, пов'язаний зі складними метеорологічними умовами.