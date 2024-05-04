Прогноз погоды от народного синоптика Наталки Диденко на воскресенье, 5 мая

Люди возле церкви на Пасху. Фото: Новини.LIVE

В Украине в воскресенье, 5 мая, ожидается сухая погода, однако местами возможны дожди. Днем столбики термометров достигнут максимальной температуры на уровне +24 °C.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 5 мая

Завтра местами возможен дождь на западе и севере Украины, а на остальной территории будет без осадков.

По данным Диденко, в ночь на Пасху сухо и прохладно во всех регионах: +4...+8 °C, а на востоке — +2...+5 °C.

Однако в течение дня температура воздуха будет +18...+24 °C. Ночью на востоке и северо-востоке возможны заморозки.

По предварительным прогнозам синоптика, с 8 мая во многих областях Украины ожидается похолодание. А в ночь на 9 и 10 мая вероятны заморозки на севере, западе и в центральных областях.

Антициклон. Фото: Наталья Диденко

Ранее Укргидрометцентр предупредил, что в Украине ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам.

Также мы писали, что синоптики объявили о первом уровне опасности на выходных, связанном со сложными метеорологическими условиями.