Прогноз погоди в Україні на завтра, 4 лютого, від Наталки Діденко

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Дощі, мряка та мокрий сніг очікуються в Україні у неділю, 4 лютого. До того ж будуть сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Попри це, температура повітря підвищиться до +14 °C.

Про це у суботу, 3 лютого, повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 4 лютого

Діденко попередила про невеликі опади протягом доби. За її словами, сильний західний вітер залишається. Очікуються штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Протягом дня температура повітря буде +3...+8 °C, а на півдні до +12...+14 °C.

Народний синоптик повідомила, що протягом 9-12 лютого відбудеться перший прорив весняного тепла. Цими днями очікується +7...+14 °C.

Погода у Києві

У столиці буде вогко, можливі невеликі опади. Діденко розповіла, що сильний вітер задуватиме із заходу. Температура повітря буде близько +5 °C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що погода в Україні у неділю, 4 лютого, очікується хмарною з проясненнями. До того ж у деяких областях будуть опади та сильні пориви вітру.

Також ми писали, що погода в Україну на вихідних, 3 та 4 лютого, прийде з сильними вітрами, які подекуди сягатимуть швидкості 15-20 м/с, в деяких регіонах оголошено штормове попередження. Температура повітря коливатиметься від -8 °C вночі та до +8 °C вдень, найтепліше буде в південних областях до +11 °C. Також на вихідних в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.