Прогноз погоды в Украине на завтра, 4 февраля, от Наталки Диденко

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Дожди, туман и мокрый снег ожидаются в Украине в воскресенье, 4 февраля. К тому же будут сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Тем не менее, температура воздуха повысится до +14 °C.

Об этом в субботу, 3 февраля, сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Диденко предупредила о небольших осадках в течение суток. По ее словам, сильный западный ветер остается. Ожидаются штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В течение дня температура воздуха будет +3...+8 °C, а на юге до +12...+14 °C.

Народный синоптик сообщила, что 9-12 февраля произойдет первый прорыв весеннего тепла. В эти дни ожидается +7...+14 °C.

Погода в Киеве

В столице будет сыро, возможны небольшие осадки. Диденко рассказала, что сильный ветер будет задуваться с запада. Температура воздуха около +5 °C.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что погода в Украине в воскресенье, 4 февраля, ожидается облачной с прояснениями. К тому же в некоторых областях будут осадки и сильные порывы ветра.

Также мы писали, что погода в Украине на выходных, 3 и 4 февраля, придет с сильными ветрами, которые иногда будут достигать скорости 15-20 м/с, в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение. Температура воздуха будет колебаться от -8 °C ночью и до +8 °C днем, теплее всего будет в южных областях до +11 °C. Также в выходные в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.