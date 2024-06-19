Погода в Україні в середу, 19 червня — прогноз від синоптиків

Червнева спека — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні
Погода в Україні в середу, 19 червня, буде з невеликою хмарністю, але без опадів. Переважно південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.
Про це у вівторок, 18 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 19 червня
Температура вночі +15...20 °С, а вдень +27...+32 °С. У Карпатах вночі буде +10...+15 °С, а вдень +22...27 °С.
У Київській області температура вночі становитиме +15...+20 °С, а вдень +27...+32 °С. У Києві вночі буде +18...+20 °С, а вдень близько +30 °С. Очікується невелика хмарність, без опадів.
Попередження про пожежну небезпеку
У Волинській, Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у середу, 19 червня, в Україні буде спекотно. Протягом дня повітря прогріється до +28...+32 °С, а на півдні — навіть до +34 °С. Без опадів. Локальні дощі можливі лише у Волинській, Чернігівській і Сумській областях.
У Києві буде суха та сонячна погода. Стовпчики термометрів удень піднімуться до +28...+30 °С.
Нагадаємо, напередодні синоптики прогнозували, що антициклон принесе в Україну спеку до +30 °С. Щоправда, без дощів також не обійдеться.
Також ми повідомляли про те, що на Кіпрі аномальна спека сягнула +40 °С. Від теплового удару загинули двоє людей похилого віку. Ще троє потрапили до лікарні.
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