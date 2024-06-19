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Червнева спека — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні

19 червня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в середу, 19 червня — прогноз від синоптиків
Пара гуляє Києвом улітку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в середу, 19 червня, буде з невеликою хмарністю, але без опадів. Переважно південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Про це у вівторок, 18 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Температура вночі +15...20 °С, а вдень +27...+32 °С. У Карпатах вночі буде +10...+15 °С, а вдень +22...27 °С.

У Київській області температура вночі становитиме +15...+20 °С, а вдень +27...+32 °С.  У Києві вночі буде +18...+20 °С, а вдень близько +30 °С. Очікується невелика хмарність, без опадів.

Попередження про пожежну небезпеку

У Волинській, Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у середу, 19 червня, в Україні буде спекотно. Протягом дня повітря прогріється до +28...+32 °С, а на півдні — навіть до +34 °С. Без опадів. Локальні дощі можливі лише у Волинській, Чернігівській і Сумській областях.

У Києві буде суха та сонячна погода. Стовпчики термометрів удень піднімуться до +28...+30 °С.

Нагадаємо, напередодні синоптики прогнозували, що антициклон принесе в Україну спеку до +30 °С. Щоправда, без дощів також не обійдеться.

Також ми повідомляли про те, що на Кіпрі аномальна спека сягнула +40 °С. Від теплового удару загинули двоє людей похилого віку. Ще троє потрапили до лікарні.

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