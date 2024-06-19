Погода в Украине в среду, 19 июня — прогноз от синоптиков

Пара гуляет по Киеву летом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в среду, 19 июня, будет с небольшой облачностью, но без осадков. Преимущественно юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Об этом во вторник, 18 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 19 июня

Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Температура ночью +15...20 °С, а днем +27...+32 °С. В Карпатах ночью будет +10...+15 °С, а днем +22...27 °С.

В Киевской области температура ночью будет +15...+20 °С, а днем +27...+32 °С. В Киеве ночью будет +18...+20 °С, а днем около +30 °С. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Предупреждение о пожарной опасности

В Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в среду, 19 июня, в Украине будет жарко. В течение дня воздух прогреется до +28...+32 °С, а на юге — даже до +34 °С. Без осадков. Локальные дожди возможны только в Волынской, Черниговской и Сумской областях.

В Киеве будет сухая и солнечная погода. Столбики термометров днем поднимутся до +28...+30 °С.

Напомним, накануне синоптики прогнозировали, что антициклон принесет в Украину жару до +30 °С. Правда, без дождей тоже не обойдется.

Также мы сообщали о том, что на Кипре аномальная жара достигла +40 °С. От теплового удара погибли два пожилых человека. Еще трое попали в больницу.