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Де на зміну сонцю прийдуть дощі — прогноз на завтра від народного синоптика Діденко

25 червня 2024 14:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на середу, 26 червня, від народного синоптика Наталки Діденко
Відпочиваючи біля басейну. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Прогноз погоди у середу, 26 квітня, визначатиме антициклон — майже по всій території буде стабільно сухо та сонячно. Проте пощастить не всім регіонам — у середу на дощі слід очікувати жителям Карпатах, на Сумщині, Полтавщині та Харківщині.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook у вівторок, 25 червня. 

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Температурна карта погоди в Україні. Фото: Наталка Діденко

В Україні пануватиме антициклон

За прогнозом Наталки Діденко, жителів більшості регіонів України очікує суха та сонячна погода протягом тижня. Проте не без сюрпризів у середу у вигляді дощу в Карпатах, на Сумщині, Харківщині та Полтавщині. 

У середу в Україні очікується +24...+29 °C, на півдні до +30 °C, у Києві — сонячно, до +26 °C.

"26 червня в Україні переважно сухо та сонячно. Лише в Карпатах та ввечері на Сумщині, Полтавщині та Харківщині — дощ, гроза місцями", попередила синоптикиня. 

Надалі температура повітря підвищуватиметься, опади малоймовірні, лише на крайньому заході та в Карпатах можливі локальні дощі та грози.

Де на зміну сонцю прийдуть дощі — прогноз на середу від народного синоптика Діденко - фото 2
Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 червня в Україну зайшов антициклон Aviv, який приніс суху та переважно сонячну погоду.

23 червня Львовом пройшовся буревій: сильний вітер з дощем повалив близько сотні дерев та пошкодив електромережі. 

Раніше ми писали про пилову бурю, що охопила Україну: народна синоптикиня Наталка Діденко пояснила, як пил із Сахари дійшов аж до України

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