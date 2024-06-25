Прогноз погоды на среду, 26 июня, от народного синоптика Наталки Диденко

Отдыхающие у бассейна. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в среду, 26 апреля, будет определять антициклон — почти по всей территории будет стабильно сухо и солнечно. Однако повезет не всем регионам — в среду дожди следует ожидать жителям Карпат, в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook во вторник, 25 июня.

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Температурная карта погоды. Фото: Наталья Диденко

В Украине будет царить антициклон

По прогнозу Наталки Диденко, жителей большинства регионов Украины ожидает сухая и солнечная погода в течение недели. Однако не без сюрпризов в среду в виде дождя в Карпатах, на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине.

В среду в Украине ожидается +24...+29 °C, на юге до +30 °C, в Киеве — солнечно, до +26 °C.

"26 июня в Украине преимущественно сухо и солнечно.Только в Карпатах и вечером на Сумщине, Полтавщине и Харьковщине - дождь, гроза местами", — предупредила синоптик.

В дальнейшем температура воздуха будет повышаться, осадки маловероятны, лишь на крайнем западе и в Карпатах возможны локальные дожди и грозы.

Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 21 июня в Украину зашел антициклон Aviv, принесший сухую и преимущественно солнечную погоду.

23 июня по Львову прошел ураган: сильный ветер с дождем повалил около сотни деревьев и повредил электросети.

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