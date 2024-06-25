Магнітні бурі 26 червня — метеозалежним варто остерігатися

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

У середу, 26 червня, не передбачається значних магнітних бур. Протягом останніх 24 годин спостерігалася висока сонячна активність, включаючи шість спалахів класу С і чотири спалахи класу М, з найбільшим спалахом М9,2.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 червня

Великі сонячні спалахи класу M можуть призводити до невеликих радіоперешкод на денній стороні Землі. Наприкінці тижня можливість сонячного радіаційного шторму залишається актуальною.

Наразі очікується, що вівторок принесе спокійний рівень геомагнітного поля. Прогнозується помірна сонячна активність з невеликою ймовірністю виникнення спалахів класу X.

Сонячна активність 26 червня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху М-класу — 60%;

ймовірність спалаху Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 51.

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур

Вплив магнітних бур може негативно впливати на людське здоров'я. Оповіщення про їхнє наближення сприяє моніторингу та управлінню ризиками серцевих нападів та інсультів. Аби уникнути розладів організму через їхній шкідливий вплив, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:

Скоротіть вживання жирного, смаженого та гострого, включивши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень.

Більше гуляйте на вулиці, а якщо не виходить — регулярно провітрюйте приміщення.

Уникайте інтенсивних фізичних вправ, але не відмовляйтеся від легких фізичних активностей чи прогулянок.

Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, надаючи перевагу споживанню води, зеленого чаю та домашніх компотів.

Приймайте контрастний душ перед сном для прискорення засинання та покращення якості нічного відпочинку.



Нагадаємо, 17 червня мешканці міста Запоріжжя мали змогу спостерігати рідкісне метеорологічне явище.

Також ми писали, що на Кіпрі близько тижня тримається аномальна спека, сягнувши понад +40 °C. Внаслідок теплового удару загинули двоє людей похилого віку, ще троє перебувають у лікарні в важкому стані.