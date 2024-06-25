Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Магнитные бури 26 июня — кому грозит опасность из космоса arrow

Магнитные бури 26 июня — кому грозит опасность из космоса

25 июня 2024 13:09
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури 26 июня — метеозависимым следует остерегаться
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В среду, 26 июня, не предполагается значительных магнитных бурь. В течение последних 24 часов наблюдалась высокая солнечная активность, включая шесть вспышек класса С и четыре вспышки класса М, с наибольшей вспышкой М9,2.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 26 июня

Большие солнечные вспышки класса M могут приводить к небольшим радиопомехам на дневной стороне Земли. В конце недели возможность солнечного радиационного шторма остается актуальной.

Ожидается, что вторник принесет спокойный уровень геомагнитного поля. Прогнозируется умеренная солнечная активность с небольшой вероятностью возникновения вспышек класса X.

Солнечная активность 26 июня

  • Вероятность малого геомагнитного шторма – 1%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;
  • вероятность вспышки М-класса – 60%;
  • вероятность вспышки Х-класса – 15%;
  • количество солнечных пятен - 51.

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь может отрицательно влиять на человеческое здоровье. Уведомление об их приближении способствует мониторингу и управлению рисками сердечных приступов и инсультов. Чтобы избежать расстройств организма из-за их вредного воздействия, рекомендуется принять следующие профилактические меры:

  • Сократите употребление жирного, жареного и острого, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
  • Больше гуляйте на улице, а если не выходит – регулярно проветривайте помещение.
  • Избегайте интенсивных упражнений, но не отказывайтесь от легких физических активностей или прогулок.
  • Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая потребление воды, зеленого чая и домашних компотов.
  • Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.

Напомним, 17 июня жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое метеорологическое явление.

Также мы писали, что на Кипре около недели держится аномальная жара, превысив +40 °C. В результате теплового удара погибли два пожилых человека, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

погода
космос
Солнце
здоровье
магнитные бури
Украина
головная боль
Земля

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление