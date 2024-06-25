Магнитные бури 26 июня — метеозависимым следует остерегаться

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

В среду, 26 июня, не предполагается значительных магнитных бурь. В течение последних 24 часов наблюдалась высокая солнечная активность, включая шесть вспышек класса С и четыре вспышки класса М, с наибольшей вспышкой М9,2.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 26 июня

Большие солнечные вспышки класса M могут приводить к небольшим радиопомехам на дневной стороне Земли. В конце недели возможность солнечного радиационного шторма остается актуальной.

Ожидается, что вторник принесет спокойный уровень геомагнитного поля. Прогнозируется умеренная солнечная активность с небольшой вероятностью возникновения вспышек класса X.

Солнечная активность 26 июня

Вероятность малого геомагнитного шторма – 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;

вероятность вспышки М-класса – 60%;

вероятность вспышки Х-класса – 15%;

количество солнечных пятен - 51.

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь может отрицательно влиять на человеческое здоровье. Уведомление об их приближении способствует мониторингу и управлению рисками сердечных приступов и инсультов. Чтобы избежать расстройств организма из-за их вредного воздействия, рекомендуется принять следующие профилактические меры:

Сократите употребление жирного, жареного и острого, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.

Больше гуляйте на улице, а если не выходит – регулярно проветривайте помещение.

Избегайте интенсивных упражнений, но не отказывайтесь от легких физических активностей или прогулок.

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая потребление воды, зеленого чая и домашних компотов.

Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.

Напомним, 17 июня жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое метеорологическое явление.

Также мы писали, что на Кипре около недели держится аномальная жара, превысив +40 °C. В результате теплового удара погибли два пожилых человека, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.