Магнитные бури 26 июня — метеозависимым следует остерегаться

Магнитные бури 26 июня — кому грозит опасность из космоса
В среду, 26 июня, не предполагается значительных магнитных бурь. В течение последних 24 часов наблюдалась высокая солнечная активность, включая шесть вспышек класса С и четыре вспышки класса М, с наибольшей вспышкой М9,2.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 26 июня
Большие солнечные вспышки класса M могут приводить к небольшим радиопомехам на дневной стороне Земли. В конце недели возможность солнечного радиационного шторма остается актуальной.
Ожидается, что вторник принесет спокойный уровень геомагнитного поля. Прогнозируется умеренная солнечная активность с небольшой вероятностью возникновения вспышек класса X.
Солнечная активность 26 июня
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 1%;
- вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;
- вероятность вспышки М-класса – 60%;
- вероятность вспышки Х-класса – 15%;
- количество солнечных пятен - 51.
Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь
Воздействие магнитных бурь может отрицательно влиять на человеческое здоровье. Уведомление об их приближении способствует мониторингу и управлению рисками сердечных приступов и инсультов. Чтобы избежать расстройств организма из-за их вредного воздействия, рекомендуется принять следующие профилактические меры:
- Сократите употребление жирного, жареного и острого, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
- Больше гуляйте на улице, а если не выходит – регулярно проветривайте помещение.
- Избегайте интенсивных упражнений, но не отказывайтесь от легких физических активностей или прогулок.
- Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая потребление воды, зеленого чая и домашних компотов.
- Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.
Напомним, 17 июня жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое метеорологическое явление.
Также мы писали, что на Кипре около недели держится аномальная жара, превысив +40 °C. В результате теплового удара погибли два пожилых человека, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.
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