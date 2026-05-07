Погода в Україні 8 травня — в яких регіонах будуть грози

Сильний дощ. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 8 травня, погода в Україні буде дощовою, але теплою. Діяльність атмосферного фронту зумовить дощі та грози в кількох областях. Однак температура повітря при цьому коливтиметься в межах +22...+28 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Якою буде погода в Україні 8 травня

Діденко розповіла, що зранку дощі та грози очікуються у західних областях. Вже в другій половині дня та ввечері дощі досягнуть Вінниччини, Житомирщини та Київщини. Опади матимуть локальний характер. На решті території буде суха погода.

Температура повітря завтра дещо знизиться на заході і становитиме упродовж дня лише +18...+21 °С, а подекуди навіть +16...+18 °С.

Карта температур в Україні на 8 травня. Фото: Метеопост

Найтеплішими чи найспекотнішими очікуються східні області, там стовпчики термометрів показуватимуть +25...+28 °С. На решті території протягом дня п'ятниці очікується +22...+26 °С.

Погода у Києві 8 травня

У Києві також близкість холодного атмосферного фронту знизить завтра температуру повітря, проте до комфортних значень. Стовпчики термометрів упродовж дня показуватимуть +23...+24 °С.

Проте у другій половині дня все ж ймовірний дощ з грозою. Спека найближчим часом спаде і буде комфортна весняна погода.

Як писали Новини.LIVE, раніше Наталія Птуха попереджала, що в Україні стартує сезон травневих гроз. Атмосферний фронт із Європи принесе довгоочікувану прохолоду, а стовпчики термометрів опустяться до комфортних +16...+24°C.

Водночас сьогодні на Землі очікується магнітна буря, яка може спричинити головний біль та втому. Геомагнітна обстановка почне нормалізуватися протягом 8 та 9 травня.