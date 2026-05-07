Погода в Украине 8 мая — в каких регионах будут грозы

Сильный дождь. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 8 мая, погода в Украине будет дождливой, но теплой. Деятельность атмосферного фронта обусловит дожди и грозы в нескольких областях. Однако температура воздуха при этом будет колебаться в пределах +22...+28 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Какой будет погода в Украине 8 мая

Диденко рассказала, что утром дожди и грозы ожидаются в западных областях. Уже во второй половине дня и вечером дожди достигнут Винницкой, Житомирской и Киевской областей. Осадки будут иметь локальный характер. На остальной территории будет сухая погода.

Температура воздуха завтра несколько снизится на западе и составит в течение дня лишь +18...+21 °С, а местами даже +16...+18 °С.

Карта температур в Украине на 8 мая. Фото: Метеопост

Самыми теплыми или жаркими ожидаются восточные области, там столбики термометров будут показывать +25...+28 °С. На остальной территории в течение дня пятницы ожидается +22...+26 °С.

Читайте также:

Погода в Киеве 8 мая

В Киеве также близость холодного атмосферного фронта снизит завтра температуру воздуха, однако до комфортных значений. Столбики термометров в течение дня будут показывать +23...+24 °С.

Однако во второй половине дня все же вероятен дождь с грозой. Жара в ближайшее время спадет и будет комфортная весенняя погода.

Как писали Новини.LIVE, ранее Наталья Птуха предупреждала, что в Украине стартует сезон майских гроз. Атмосферный фронт из Европы принесет долгожданную прохладу, а столбики термометров опустятся до комфортных +16...+24°C.

В то же время сегодня на Земле ожидается магнитная буря, которая может вызвать головную боль и усталость. Геомагнитная обстановка начнет нормализоваться в течение 8 и 9 мая.