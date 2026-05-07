Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Диденко предупредила о дождях завтра: в нескольких регионах ожидаются грозы

Диденко предупредила о дождях завтра: в нескольких регионах ожидаются грозы

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 13:05
Погода в Украине 8 мая — в каких регионах будут грозы
Сильный дождь. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 8 мая, погода в Украине будет дождливой, но теплой. Деятельность атмосферного фронта обусловит дожди и грозы в нескольких областях. Однако температура воздуха при этом будет колебаться в пределах +22...+28 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Какой будет погода в Украине 8 мая

Диденко рассказала, что утром дожди и грозы ожидаются в западных областях. Уже во второй половине дня и вечером дожди достигнут Винницкой, Житомирской и Киевской областей. Осадки будут иметь локальный характер. На остальной территории будет сухая погода.

Температура воздуха завтра несколько снизится на западе и составит в течение дня лишь +18...+21 °С, а местами даже +16...+18 °С.

null
Карта температур в Украине на 8 мая. Фото: Метеопост

Самыми теплыми или жаркими ожидаются восточные области, там столбики термометров будут показывать +25...+28 °С. На остальной территории в течение дня пятницы ожидается +22...+26 °С.

Читайте также:

Погода в Киеве 8 мая

В Киеве также близость холодного атмосферного фронта снизит завтра температуру воздуха, однако до комфортных значений. Столбики термометров в течение дня будут показывать +23...+24 °С.

Однако во второй половине дня все же вероятен дождь с грозой. Жара в ближайшее время спадет и будет комфортная весенняя погода.

Как писали Новини.LIVE, ранее Наталья Птуха предупреждала, что в Украине стартует сезон майских гроз. Атмосферный фронт из Европы принесет долгожданную прохладу, а столбики термометров опустятся до комфортных +16...+24°C.

В то же время сегодня на Земле ожидается магнитная буря, которая может вызвать головную боль и усталость. Геомагнитная обстановка начнет нормализоваться в течение 8 и 9 мая.

дождь погода в Украине жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации